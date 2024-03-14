CHP'li belediye başkan adayı kümes ve tilki benzetmesi yapmıştı, dernek başkanı tepkisini İHA'ya anlattı - Son Dakika
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Politika

CHP'li belediye başkan adayı kümes ve tilki benzetmesi yapmıştı, dernek başkanı tepkisini İHA'ya anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in Mucurlular Derneği ziyareti esnasında cami ve cemevlerine ilişkin kümes ve tilki benzetmesinin ardından dernek başkanı Veysel Eken, İHA'ya konuştu.

14.03.2024 18:56  Güncelleme: 19:12
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CHP'li belediye başkan adayı kümes ve tilki benzetmesi yapmıştı, dernek başkanı tepkisini İHA'ya anlattı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in Mucurlular Derneği ziyareti esnasında cami ve cemevlerine ilişkin kümes ve tilki benzetmesinin ardından dernek başkanı Veysel Eken, İHA'ya konuştu.

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi Mucurlular Derneğine ziyaret gerçekleştirmişti. Buradaki konuşması esnasında cami ve cemevlerine ilişkin, 'kümes ve tilki' benzetmesi yaptı. Ziyaret esnasında bulunan vatandaşlar tarafından kullandığı ifadeler nedeniyle uyarılması sonrası ise Şahin, bu ifadeleri 'teşbihte hata olmaz' diyerek kullandığını ve özür dilediğini söylemişti. Mucurlular Derneği Genel Başkanı Veysel Eken, yaşanan polemikle ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Eken, siyasilerin milli ve manevi değerlere saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

"Diğer derneklerde olduğu gibi bizde de bir görüşme talepleri oldu"

Kendilerinin siyasetle ilgi ve alakalarının olmadığını belirten Eken, "Sivil toplum örgütleri mutlak surette siyasetçilere demokrasinin gereği dinlerler taleplerini de söylerler. Son günlerde Türkiye'nin içinde bulunduğu demokrasi şöleni gereği bütün siyasi partilerden bir diğer derneklerde olduğu gibi bizde de bir görüşme talepleri oldu. Biz de uygun bir vakit ve tarihte randevu verdik ve kendileri bizi heyetiyle beraber ziyaret ettiler" dedi.

"Siyasilerimizin de milli veya manevi değerlerimize saygılı konuşmuş olmaları beklerdik"

"Siyasi konuşmalar içerisinde sıcak bir ortamda konuşma yaparken sayın başkan cami ve cem evlerinin yan yana olmayacağını ve camilerin tavuk kümesi cem evlerinin de tilki kümesi olduğu ifadesini kullandı" diye konuşan Eken, şunları aktardı:

"Kullanmasının neticesinde konuşması bittikten sonra ben söz aldım. Söz almak zorundaydım çünkü Misakı Milli değerlerinde, milli ve manevi değerlerinde yetişmiş bir nesil olarak bunu cevaplama ihtiyacı duydum. 'Sayın başkanım yani bu konuşmanızda cem evlerine tilki kümesi, camilerimize tavuk kümesi ifadenizi ben hiç hoş karşılamadım, burada bir dil sürtüşmesi mi oldu?' dediğim an sayın başkan, konuyu toparlayarak 'Söylemlerim yanlış anlaşıldı' dedi ve özür diledi. Bu söylem benim şahsımı üzmüştür ancak başkanın düzeltmesiyle ilgili özründen dolayı memnun olduğumu ifade etmek isterim. Ben siyasette yokum. Kimseyi eleştirmek, yermek veya kötülemek anlamında bir hareket içerisinde değilim. Derneğimizin en ufak noktasına kadar hemşerilerimize zarar gelmesin diye özen gösteriyorsak, siyasilerimizin de milli veya manevi değerlerimize saygılı konuşmuş olmaları beklerdik.

Kaynak: İHA

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