Mersin'de Meclis Gerginliği: Başkan Üyeye Yürüdü - Son Dakika
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Mersin'de Meclis Gerginliği: Başkan Üyeye Yürüdü

Mersin\'de Meclis Gerginliği: Başkan Üyeye Yürüdü
17.07.2026 14:01  Güncelleme: 14:07
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Toroslar Belediyesi meclis toplantısında CHP'li Başkan Yıldız ile AK Partili Üye Özkan arasında sözlü tartışma ve fiziksel gerginlik yaşandı. Başkan Yıldız'ın Özkan'ın üzerine yürüdüğü anlar kameraya yansırken, DEM Partili üyelerin gazeteci meclis üyesine müdahalesi de dikkat çekti.

Mersin'de Toroslar Belediyesinin temmuz ayı Meclis Toplantısı'nda yaşanan gerginliğe ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın oturumu sonlandırmasının ardından AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan'ın üzerine yürüdüğü anlar yer aldı.

1 Temmuz'da gerçekleştirilen meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan'ın belediyenin doğrudan temin ihaleleri, belediye uygulamaları ve işten çıkarma iddialarına ilişkin eleştirilerde bulunması üzerine Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldız, Özkan'ın mikrofonunu kapatıp, "Sen kimsin otur, terbiyesiz adam sus" şeklinde bağırdıktan sonra meclisi sonlandırdığını söyledi. Meclis Toplantısı'nda yaşanan gerginliğe ilişkin ise görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde, oturumun sona ermesinin ardından Başkan Yıldız'ın kürsüden inerek yerinde oturan AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan'ın üzerine yürüdüğü, araya girenlerin müdahalesiyle tarafların ayrıldığı görüldü. Olay sırasında salonda kısa süreli arbede yaşanırken, bir kadın belediye personelinin toplantıyı yayınlayan yerel kameranın objektifini eliyle kapatarak yayını sonlandırması dikkat çekti.

DEM üyeleri görüntü almak isteyen gazeteci meclis üyesine saldırdı

Kamera kayıtlarında ayrıca yaşananları cep telefonu ile görüntülemek isteyen gazeteci meclis üyesi Vahap Şehitoğlu'nun DEM Partili bazı meclis üyelerince engellenmeye çalışılıp darbedildiği ve arbede yaşandığı görüldü.

Öte yandan, olayın ardından AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan'ın Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mersin'de Meclis Gerginliği: Başkan Üyeye Yürüdü - Son Dakika

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