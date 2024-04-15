CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi

Geniş Video İzle

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, Pozcu sahilinde pub açtı. Sosyal medyada mekanın bir videosu üzerinden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, CHP'li belediyeye tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Varank, Anayasa'nın 58. maddesine atıfta bulunarak, "Bir belediyenin, imkanlarını gençleri alkole özendirmek için kullanması en başta Anayasamıza aykırı değil mi?" ifadelerini kullandı.

15.04.2024 19:52  Güncelleme: 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Pozcu sahilinde "BAR" adlı bir pub açtı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, belediyeye tepki gösterdi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE "PUB" TEPKİSİ

Sosyal medyada bir videoda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı bar kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. Öğrenci ve diğer gençlerin yoğun olduğu pub AK Partili Varank'ı kızdırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren Varank, Anayasa'nın 58. maddesindeki "Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır." sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi: Anayasamıza aykırı değil mi?

"ANAYASAMIZA AYKIRI DEĞİL Mİ?"

Varank, paylaşımının devamında CHP lideri Özgür Özel'i etiketleyerek "Bir belediyenin, imkanlarını gençleri alkole özendirmek için kullanması en başta Anayasamıza aykırı değil mi? Türkiye'nin en pahalı 2. suyunu içen Mersinlilerin vergisiyle böyle bir mekan işletmek hangi belediyecilik zihniyetinin ürünü?" dedi.

CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi: Anayasamıza aykırı değil mi?
CHP\'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Varank, Sosyal Medya, AK Parti, Bursa, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (83)

  • Fırat Tezman: Çalmak çırpmak kul hakkı yemek de haram 637 173 Yanıtla MUSTAFA erol ÖZEN: ikisinede helal diyen mi oldu? 272 74 Mehmet Aydaz: isteyen istediğini açar ne varki bunda helal haram seninle Allah arasında,, kimi ne ilgilendirir çokta iyi yapmış arada bir gideriz ne güzelde olmuş,, türkitenin her yerinde açılmalı böyle yerler,, çok teşekkürler iyi olmuş 117 140 huseyin ergun: Fırat o zaman alkol helal mi oluyor. Ne zamandır 2 yanlış 1 doğru ediyor. 139 51 Selami Karagülle: Ha bir eksik ha bir fazla diyorsun yani 67 42 Mükerrem Kılıç: Fırat gibi kıt akıllılara hiç bi şey anlatamazsın siz içmeye devam edin 49 36
  • Hakan Uzuner: Kafa aynı... Değişen bir şey yok. Öncelik alkol mü... Yapacak bir dünya iş var.... 287 140 Yanıtla Osman Gazi: Sanki herseyi dediğiniz gibi yapsalar destek olacaksınız. Dediniz ki; dünyanın en doğru işini de yapsanız boş. Haliyle mesele üzüm yemek değil, tanıyoruz sizi... 118 38 Harun Gür: Herkesi medrese talebesi gibi algılıyorsunuz.İçkili mekan da ihtiyaçtır.İcen içer içmeyen içmez. Vatandaşın seçimine karışmayın. 69 57 Mehmet Demirci: Yapacak bi düya iş varken adam meyhane açmış 7 4
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
  • İran ve İsrail Arasındaki İlişkiler: Geçmişten Günümüze 'Örtülü Savaş'
    04:04 İran ve İsrail Arasındaki İlişkiler: Geçmişten Günümüze 'Örtülü Savaş'

    İran ile İsrail arasındaki ilişkilerin tarihi ve gerginliklerin sebepleri, İran'ın Filistin davasına destek vermesi, İsrail'in İran'a yönelik düşmanlık, İki ülke arasındaki 'örtülü savaş'ın detayları ve son gelişmeler.

  • Gürcistan parlamentosunda yumruklu kavga
    00:41 Gürcistan parlamentosunda yumruklu kavga

    Gürcistan parlamentosunda Hukuk Komitesi'nde yapılan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısının müzakeresi sırasında muhalefet partisi milletvekili Aleko Elisaşvili, yasayı savunan Gürcü Hayali Partisi'nin lideri Mamuka Mdinaradze'ye yumrukla saldırdı. Olayın ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum kuruluşları da parlamento önünde miting düzenleyeceklerini açıkladı.


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
19:52 CHP’li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 04:10:49. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement