CHP\'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi

Fırat Tezman:

Çalmak çırpmak kul hakkı yemek de haram

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MUSTAFA erol ÖZEN: ikisinede helal diyen mi oldu? 272 74

Mehmet Aydaz: isteyen istediğini açar ne varki bunda helal haram seninle Allah arasında,, kimi ne ilgilendirir çokta iyi yapmış arada bir gideriz ne güzelde olmuş,, türkitenin her yerinde açılmalı böyle yerler,, çok teşekkürler iyi olmuş 117 140

huseyin ergun: Fırat o zaman alkol helal mi oluyor. Ne zamandır 2 yanlış 1 doğru ediyor. 139 51

Selami Karagülle: Ha bir eksik ha bir fazla diyorsun yani 67 42