CHP\'li belediyelerin SGK prim borçları açıklandı

Politika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'in merkez CHP'li belediyelerin SGK prim borçlarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Albayrak, açıklamasında, "Güzel şehrimiz Eskişehir'de yıllardır CHP'nin yönettiği; Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerinin SGK'ya olan toplam prim borçları. Tabloda eksik vardır fazla yoktur. Özetle; laf çok, borç daha çok, icraat yok. Ayrıca, 2019-2023 yılları arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm için ayırdığı bütçe, genel bütçesinin yalnızca yüzde 1'i yani 82,1 milyon TL'dir. Yorum Eskişehir halkımızın. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." diye belirtti. - ESKİŞEHİR