CHP'li Bilici: Adana Altyapı ve Hastane Sorunlarına Dikkat Çekti

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi'nin kadrolarının boş bırakıldığını, gözden çıkarıldığını ve atıl duruma getirildiğini öne sürdü.

Bilici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adana'nın kuzey ilçelerinin ciddi bir altyapı denetimsizliğiyle baş başa kaldığını iddia etti.

Kuzey ilçeler için kapsamlı bir altyapı denetimi başlatılmasını ve eskiyen hatların yenilenmesini isteyen Bilici, "Çünkü önlem almazsak Allah korusun daha büyük felaketlerle karşılaşabiliriz. Mal ve can kaybı olabilir. Ondan dolayı bu hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

Adana Çukurova Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin barınma çilesi yaşadığını anlatan Bilici, "Yaklaşık 2 bin öğrenci kardeşimiz emrivaki bir şekilde aniden alınan, şeffaf olmayan, oldubitti bir mantalite, bir idari kararla yurt değişikliğiyle karşı karşıya kalmıştır." değerlendirmesinde bulundu. Bilici, değiştirilecek yurtlarda öğrencilerin kalabalık odalara yerleştirilmek istendiğini iddia etti.

Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi'nin göz göre göre kaderine terk edildiğini öne süren Bilici, "Kadroları boş bırakılmış, poliklinikler hekimsizlikten kapanma noktasına gelmiş durumdadır. Sağlık Bakanlığına buradan sormak istiyorum ve çağrıda bulunuyorum: Neden 5 Ocak Devlet Hastanesi gözden çıkarıldı, neden atıl duruma getirilmekte ve yoğun branşlardaki doktor açığı ne zaman kapatılacak?" dedi.

Adana'nın turizmde, sanayide ve tarımda sahipsiz bırakıldığını savunan Bilici, "Halbuki yatırımlar gelse, turizm önceliği verilse, esnaftan tutun balıkçıya, konaklama tesislerine, restoranlara kadar bölge ekonomisi canlanır. Adanalı bir nebze nefes alabilir." diye konuştu.