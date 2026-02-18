CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret

CHP\'li Burcu Köksal\'dan Bakan Kurum\'a ziyaret
18.02.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz sene AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları, "Bulunduğum yerdeyim. Parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum" diyerek Afyonkarahisar Belediye Başaknı Burcu Köksal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyaret etti. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da Bakan Kurum'u ziyaretinin ardından AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. Özarslan CHP'den istifa etse de AK Parti'ye geçmemişti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz dönemde AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları sert bir dille yalanlayan Köksal, "Parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum" diyerek tartışmalara son noktayı koymuştu.

KÖKSAL'DAN BAKAN KURUM'A ZİYARET

Köksal'ın bu ziyareti, siyasi kulislerdeki iddiaların aksine yerel yönetim projeleri kapsamında gerçekleştirilen kurumsal bir görüşme olarak kayıtlara geçti. Bakan Kurum, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı Bakanlığımızda kabul ettik.

Kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere şehrimizin sorunları hakkında verimli bir görüşme yaptık. Yerel yönetimlerimizle şehirlerimizin geleceği için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz."

CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret

ÖZARSLAN, KURUM'A ZİYARETİNİN ARDINDAN CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Benzer bir süreç yaşayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın adı da Bakan Kurum ile yaptığı görüşme sonrası transfer iddialarıyla anılmıştı. Özarslan, bu süreçte CHP'den istifa ederek dikkatleri üzerine çekse de beklentilerin aksine AK Parti'ye geçiş yapmadı. Her iki isim de bakanlık ziyaretlerini hizmet odaklı birer çalışma toplantısı olarak değerlendirirken, belediye başkanlarının merkezi yönetimle olan bu temasları siyaset gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

Mesut Özarslan, Burcu Köksal, Murat Kurum, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • n5685244 n5685244:
    ziyaret etti diye orayamı geçecek belki afyon için başkanlık ta talepleri vardır 13 1 Yanıtla
  • 232379 232379:
    Bir tarafları kirlenmiştir temizlemek için deterjan istemeye gitmiştir 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:02:12. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.