CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu (2) - Son Dakika
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CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu (2)

11.06.2022 17:11
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu (2)

TOPLANTI SONA ERDİEskişehir'de CHP'li 9 büyükşehir belediye başkanının, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ev sahipliğindeki toplantısı tamamlandı.

TOPLANTI SONA ERDİ

Eskişehir'de CHP'li 9 büyükşehir belediye başkanının, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ev sahipliğindeki toplantısı tamamlandı. Başkan Büyükerşen, toplantıda belediyecilik çalışmalarında iş birliği, mevcut ekonomik tablo, akaryakıt ve enerji giderleri başta olmak üzere artan maliyetler ile ekonomik konuların ele alındığı söyledi. Büyükerşen, "Bizlere güvenerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini veren değerli halkımız umutsuz olmasın. Ülkemizdeki hayat pahalılığı ve siyasal krizlere rağmen bu karanlık günleri birlikte aşacağız. Büyükşehir belediye başkanları olarak halkımızın üzerine çöken kara bulutları dağıtmak için hep birlikte canla başla yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu (2)
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu (2)
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CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanından Akaryakıt Zamları Karşısında Toplu Ulaşım Önerisi: 'Hükümetin, Belediyelere Ek Kaynak Ayırması, Ötv ve Kdv'nin... CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanından Akaryakıt Zamları Karşısında Toplu Ulaşım Önerisi: 'Hükümetin, Belediyelere Ek Kaynak Ayırması, Ötv ve Kdv'nin... CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu (2) - Son Dakika
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