CHP'li Demirtaş: "Türkiye'de bin kişiye karşılık 2,4 hemşire istihdam ediliyor" - Son Dakika
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CHP'li Demirtaş: "Türkiye'de bin kişiye karşılık 2,4 hemşire istihdam ediliyor"

24.02.2022 16:59
CHP'li Demirtaş: "Türkiye'de bin kişiye karşılık 2,4 hemşire istihdam ediliyor"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Türkiye'de bin kişiye karşılık 2,4 hemşire istihdam edildiğini söyledi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Türkiye'de bin kişiye karşılık 2,4 hemşire istihdam edildiğini söyledi.

Demirtaş, Meclis'te partisinden komisyon üyeleri Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, İzmir Milletvekili Kani Beko ve Türk Hemşireler Derneği üyeleriyle basın toplantısı düzenledi.

AK Parti'nin yanlış sağlık politikaları nedeniyle sağlık sisteminin sorunlar yumağı haline geldiğini öne süren Demirtaş, bu sorunların Kovid-19 salgını sürecinde derinleşerek devam ettiğini savundu.

Tüm sağlık çalışanlarının fedakarca mücadele ettiğini, ön saflarda hemşirelerin bulunduğunu anlatan Demirtaş, Türkiye'de 241 bin hemşirenin çalıştığını, yaklaşık 100 bin hemşirenin de atanmayı beklediğini ifade etti.

Demirtaş, hemşirelerin sorunlarının, içinden çıkılamaz hale geldiğini, Türkiye'de bin kişiye karşılık 2,4 hemşirenin istihdam edildiğini, bu sayının OECD ülkelerinde bin kişiye 8,8 hemşire olduğunu belirtti.

CHP'li Demirtaş, hemşirelerin özlük hakları ve maaşlarında iyileştirme, 3600 ek gösterge, sağlıkta şiddet ve mobbinge yönelik çalışma yapılması gibi taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

Fikret Şahin de, sağlık alanındaki sıkıntıların her geçen gün katlanarak arttığını iddia etti. Şahin, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun 463 gündür toplanmadığını öne sürerek, Başkan Recep Akdağ'dan komisyonu derhal göreve çağırmasını talep etti.

Kani Beko, ölümle yaşam arasında, insanların hayatına dokunan hemşirelerin, ağır koşullar altında çalıştığını ve ekonomik zorluklarla karşılaştığını söyledi.

Salgının yükünü derinden hisseden hemşirelerin, yok sayıldıklarını ve görmezden geldiklerini ileri süren Beko, bu algıyı değiştirmenin ve hemşerilere hak ettikleri değeri vermenin öncelikli görev olduğunu ifade etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İstihdam, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Demirtaş: 'Türkiye'de bin kişiye karşılık 2,4 hemşire istihdam ediliyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Demirtaş: "Türkiye'de bin kişiye karşılık 2,4 hemşire istihdam ediliyor" - Son Dakika
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