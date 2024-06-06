CHP'li Deniz Yağan, Pınarbaşı Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika
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Politika

CHP'li Deniz Yağan, Pınarbaşı Belediye Başkanı seçildi

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla 2 Haziran'da yenilenen seçimlerde belediye başkanı seçilen CHP'li Deniz Yağan, mazbatasını aldı. Seçimlerde CHP adayı Deniz Yağan, 5 bin 82 oy alarak birinci oldu. MHP adayı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin yenilenmesine karar verildi ve Deniz Yağan, yenilenen seçimlerde en yüksek oyu alarak belediye başkanı seçildi.

06.06.2024 18:50
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KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla 2 Haziran'da yenilenen seçimlerde belediye başkanı seçilen CHP'li Deniz Yağan, mazbatasını aldı.

Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan sayımlarda, CHP'li aday Deniz Yağan 5 bin 82 oyla seçimi önde bitirdi. MHP'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy alarak 2'nci sırada yer aldı. MHP'li yetkililer, mühürsüz pusulaların olduğu iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. İptal kararının ardından CHP'nin itirazları, İl Seçim Kurulu ve YSK tarafından reddedildi.

CHP'Lİ DENİZ YAĞAN, BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Bunun üzerine 2 Haziran'da yenilenen seçimlerde, 18 bin 960 seçmenden 14 bin 57'si, 141 sandıkta oy kullandı. Oylardan 13 bin 696'sı geçerli sayıldı. CHP'nin adayı Deniz Yağan 6 bin 827, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Menduh Uzunluoğlu 6 bin 509, DEVA Partisi'nin adayı Fazıl Demircioğlu 145 oy, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Nizamettin Akça 91, İYİ Parti adayı Metin Kılıçaslan 57, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Emrehan Metin 36, Zafer Partisi adayı Mustafa Can Özden 18, Saadet Partisi adayı Yasin Şahan ise 13 oy aldı. CHP'nin adayı Deniz Yağan, seçimde en yüksek oyu alarak, ilçenin yeni belediye başkanı seçildi.

MAZBATASINI ALDI

Bugün düzenlenen mazbata törenine İl Başkanı Feyzullah Keskin, il yöneticileri, ilçe başkanları, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser katıldı. Başkan Deniz Yağan'a törenle mazbatası verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP'li Deniz Yağan, Pınarbaşı Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika

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