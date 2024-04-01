2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Bandırma Belediye Başkanı belli oldu. Bandırma'da seçim yarışını, CHP'nin Belediye Başkan Adayı Dursun Mirza kazandı. Dursun Mirza, Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlarla birlikte kazandığı zaferi kutladı. Meydanı dolduran vatandaşlar Türk Bayrakları ve CHP Bayraklarıyla seçim zaferinin coşkusunu yaşadılar.
Dursun Mirza Kimdir?
Dursun Mirza, 1955 yılında Bandırma'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Bandırma'da tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 20 yılı aşan siyasal yaşamı boyunca, değişik zamanlarda CHP Balıkesir İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurultay Delegeliklerinde bulundu. 1994-1999 döneminde Bandırma Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 5 yıl CHP Bandırma İlçe Başkanlığını yürüttü. 2009-2014 döneminde tekrar Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Bu dönemde ayrıca 5 yıl boyunca Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. CHP Belediye Başkan Adayı olarak katıldığı 30 Mart 2014 tarihindeki yerel seçimler sonucu Bandırma Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Dursun Mirza, evli ve 2 çocuk babasıdır. - BALIKESİR
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AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Altay 552 bin 209 oy alırken, Yeniden Refah adayı Mehmet Köseoğlu 260 bin 484 oy aldı. Altay, daha önce Selçuklu Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve uluslararası düzeyde birçok görevde bulunmuştur.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 4 milyon 112 bin 400 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Murat Kurum ise 3 milyon 234 bin 836 oy aldı. Ekrem İmamoğlu, Trabzon Lisesi ve İstanbul Üniversitesi mezunu olup, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Mansur Yavaş kazandı.
Kastamonu Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Hasan Baltacı, kesin olmayan sonuçlara göre 29 bin 552 oy alarak kazandı. AK Parti adayı Tahsin Babaş ise 22 bin 24 oyda kaldı. Baltacı, Sinop'un Boyabat ilçesinde doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketinde çalışmış ve CHP Kastamonu İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Ayrıca Baltacı, 2018 ve 2023 yıllarında CHP Kastamonu Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Özcan, 49 bin 571 oy alırken, AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol 27 bin 41 oy aldı. Tanju Özcan, Bolu'da doğmuş olup, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce CHP Bolu Merkez İlçe Başkanlığı ve Bolu Milletvekilliği görevlerinde bulunan Özcan, 2019 yerel seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Memduh Büyükkılıç 277 bin 148, Yeniden Refah adayı Abdullah Özkırış 140 bin 384 oy aldı. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin Develi ilçesinde doğmuş olup, eğitimini Kayseri'de tamamlamıştır. Siyasete 1993 yılında giren Büyükkılıç, daha önce Melikgazi Belediye Başkanlığı yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ötüken Senger 16 bin 35, DEM Parti adayı Kenan Karahancı 13 bin 453 oy aldı. Senger'in öz geçmişi: Kars'ta doğan Senger, eğitimini tamamladıktan sonra Kafkas Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yahyalı ilçesinde oyların yüzde 42,39'unu alan Cumhur İttifakı Adayı Esat Öztürk, başkanlığa seçildi. Yeniden Refah Partisi Adayı Veysel Ekinci yüzde 40,17 oy alırken, İYİ Parti Adayı Mustafa Balcı yüzde 9,58, CHP Adayı Mehmet Acarbaş yüzde 2,43 ve Saadet Partisi Adayı Nuh Tosun yüzde 2,38 oy aldı.
Çorum Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Aşgın, 53 bin 612 oy alarak CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nu geride bıraktı. Aşgın, Çorum doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca, Hitit Üniversitesi'nde din sosyolojisi alanında doktora derecesi bulunan Aşgın, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de AK Parti'den Çorum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kayseri'de yapılan büyükşehir belediye seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Memduh Büyükkılıç, tekrar başkan seçildi. Diğer adayların aldığı oy sayıları da açıklandı.
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