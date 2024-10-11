CHP'li Ertuğrul: Kanserle Mücadelede İstatistikler Şart

Politika

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, "Kanserle mücadele için öncelikle istatistikleri tutulmalı ve halkın bilgilendirilmesi sağlanmalı." dedi.

Ertuğrul, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının, kanser hastalığına ilişkin istatistikleri, bilimsel etiğe sahip bilim insanlarının katılımıyla Türkiye'nin her yerinde yaptırması ve sonuçlarına ulaşır ulaşmaz halka açıklamasını istedi.

İlaca ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda sıkıntılar yaşandığını anlatan Ertuğrul, "Sağlık Bakanlığı, kanser verilerini her yıl düzenli olarak açıklamaktan dahi imtina ediyor. Bir hastaya kanser teşhisi konduğu anda teşhisi koyan hekim hastalığın cinsini, teşhis tarihini ve hastalığın evresini belirten bir formu online olarak doldurmak zorunda. Bu verileri değerlendirip istatiksel hale getirecek yeterli altyapımız yok mu?" diye konuştu.

CHP'li Ertuğrul, kanserle mücadelede doğru ve şeffaf bilginin hayat kurtardığına işaret ederek "Kanserle mücadele için öncelikle istatistikleri tutulmalı ve halkın bilgilendirilmesi sağlanmalı. Bakanlığı, asli görevini yerine getirmeye davet ediyoruz. " ifadelerini kullandı.