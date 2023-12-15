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CHP'li eski ilçe başkanı partisinden istifa etti

CHP'li eski ilçe başkanı Zeki Yıkıcı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde verilen ön seçimle aday belirleme sözünün tutulmadığını öne sürerek partisinden istifa etti.

CHP\'li eski ilçe başkanı partisinden istifa etti
15.12.2023 - 10:07,  Güncelleme: 10:08
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DENİZLİ (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) verilen ön seçimle aday belirleme sözünün tutulmadığını öne süren tepkisini "Atamalı memur mu atıyorsunuz" paylaşımıyla duyuran CHP'li eski ilçe başkanı, partisinden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde verilen ön seçimle aday belirleme sözünün tutulmadığını öne süren Bekilli aday adayı Zeki Yıkıcı, parti yönetimine olan tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı, "Demokrasinin olmadığı ve uygulanmadığı yerde bulunmam mümkün değil. Maalesef verilen sözler havada kaldı. Hani ön seçimle aday belirlenecekti. Atamalı memur mu atıyorsunuz" şeklindeki paylaşımla duyurmuştu.

Tepkisinde olduğu gibi yaptığı resmi istifa başvurusunu da sosyal medya hesabından duyuran CHP eski İlçe Başkanı Zeki Yıkıcı, dilekçeyle başvuru yaparak partisinden istifa etti. Yıkıcı, yaptığı açıklamada, "Değerli Bekilliler, saygıdeğer hemşehrilerim; bilindiği üzere 5 yıl önce oynanan senaryonun yine aynısı yeniden oynandı. Demokrasiyi özümsüyememiş ve uygulayamamış bir parti durumuna düşürülen CHP'mize yapılan ayak oyunları oynanarak, insanları ve üyelerimizi basamak olarak görüp, yetki sahibi olarak saltanat sürmek isteyen zihniyetler var. CHP, büyümemeye mahkumdur, toplumsal çıkarlar değil, kişisel çıkarlar ve istekler öne çıktığı müddetçe partimiz CHP yerinde saymaktan kurtulamaz. CHP, bir aile partisi değildir. Kuruluşunu Büyük Atatürk ve dava arkadaşları yapmıştır. Maalesef altı oklu ilkeler uygulanamaz duruma geldiğinden, üzülerek CHP'mizden ayrılıyorum. Yeni bir düşünce ve oluşumda bu düşüncelerimi bulmak ve uygulamak için istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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