CHP'li Ferdi Zeyrek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika
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Politika

CHP'li Ferdi Zeyrek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi

CHP\'li Ferdi Zeyrek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi

CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Zeyrek, mazbatasını alarak görevi devraldı ve hizmete başlamak için hazırlıklara başladı.

03.04.2024 23:12
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CHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, törenle mazbatasını aldı.

Manisa İl Seçim Kurulunun bulunduğu Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende Ferdi Zeyrek, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı İbrahim İltek'ten aldı.

Zeyrek, yaptığı konuşmada, kampanya sürecinde hissetmediği heyecanı mazbata töreninde hissettiğini belirterek, "Bu bir hayaldi. Bu hayale önce bizler inandık sonra Manisa'mızdaki herkes inandı. Bu hayal gerçek oldu. Artık Manisa'mızda adil ve eşit bir hizmet anlayışı gelecek. Oy atan, atmayan, partili olan, olmayan herkesin başkanı olacağım." dedi.

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Zeyrek, daha sonra görevi devralmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına geçti.

Partililer ve belediye çalışanları tarafından karşılanan Zeyrek, görevi eski başkan Cengiz Ergün'den devraldı.

Ergün, Ferdi Zeyrek'i tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Zeyrek de yarından itibaren hizmete başlayacağını dile getirerek, "İlerleyen günlerde şeffaf bir belediyeciliği göreceksiniz Manisa'da. Artık sitemizden bütün her şeyin, her ay nasıl kontrol edilebildiğini, ulaşılabilir bir belediye başkanı olduğumu göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Ferdi Zeyrek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika

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