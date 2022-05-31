CHP'li Gaytancıoğlu: "Trakya bölgesinde büyük bir çevre katliamı var" - Son Dakika
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CHP'li Gaytancıoğlu: "Trakya bölgesinde büyük bir çevre katliamı var"

31.05.2022 16:14
CHP'li Gaytancıoğlu: "Trakya bölgesinde büyük bir çevre katliamı var"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya bölgesinde "büyük bir çevre katliamı olduğunu" öne sürdü.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya bölgesinde "büyük bir çevre katliamı olduğunu" öne sürdü.

Gaytancıoğlu, Keşan Kent Konseyi ve Saroz Körfezi Gönüllüleri Platformu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, Saroz Körfezi'nin dünyada eşi benzeri olmayan ender körfezlerden biri olduğunu ifade etti.

Saroz Körfezi'nin kendi kendini temizleme özelliği olan doğal bir sit alanı olduğunu dile getiren Gaytancıoğlu, burada yapılacak inşaatların da doğal sit alanı kurallarına göre olması gerektiğini belirtti. Buna rağmen Saroz Körfezi'nde büyük yapılaşmaya izin verildiğini aktaran Gaytancıoğlu, "Peki nasıl oluyor da bilim adamlarının görüşüne aykırı olarak buraya bir doğal gaz limanı yapılıyor? Katar'ın gazına pazar aramak için doğal gaz limanı ve boru hattı yapılıyor." dedi.

Defalarca itiraz etmelerine, hukuka başvurmalarına ve ÇED raporlarının olumsuz olmasına rağmen "birtakım düzmece oyunlarla inşaata başlandığını ve hızla devam edildiğini" kaydeden Gaytancıoğlu, "Hukuk hiçe sayılıyor. Saroz Körfezi'ndeki doğal gaz limanı, hukuka, bilime ve halka rağmen tamamlanmak üzere." diye konuştu.

Ergene Nehri'nin son derece kirli aktığını ve çevre açısından da son derece kötü durumda olduğunu belirten Gaytancıoğlu, Trakya bölgesini, plansız ve vahşi sanayileşmenin kötü etkilediğini söyledi.

Gaytancıoğlu, "Trakya bölgesinde büyük bir çevre katliamı var. Planlama yok. Doğru dürüst bir sanayileşme politikası yok." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Gaytancıoğlu: 'Trakya bölgesinde büyük bir çevre katliamı var' - Son Dakika


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