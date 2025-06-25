CHP'li Günaydın'dan Meclis Toplantısı ve Savunma Analizi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanları ve grup başkanvekillerini kabulüne ilişkin, "Meclis Başkanının verdiği yemekli toplantıda iki ana konu konuşuldu. Bunlardan birincisi İçtüzük'te Meclis Başkanvekillerinin uygulamalarının ortaklaştırılmasına yönelik bir çaba. Bunun içerisinde olumlu olan hususlar var, olumsuz hususlar var. Bir saat süreyle bu müzakere edildi. Bu müzakerede taraflar görüşlerini bildirdiler." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'nun kanlı bir dönemden geçtiğini söyledi. İsrail ile İran arasında devam eden savaşın, ABD'nin de müdahalesiyle başka bir şekil aldığını kaydeden Günaydın, bazı AK Parti'lilerin "Kriz döneminde millet Erdoğan'ı tercih ediyor" dediğini belirtti. Bu dönemde AK Parti'nin oyunun arttığına yönelik açıklamaların olduğunu dile getiren Günaydın, bunun kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'nin, Orta Doğu'da çok tehlikeli bir bölgede olduğunu anımsatan Günaydın, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile birleşen saldırganlığının" bölgeyi eskisine göre çok daha sıkıntılı bir sürece evirdiğine dikkati çekti.

İsrail'in ve Türkiye'nin hava savunma gücünü karşılaştıran Günaydın, İsrail'de hava kuvvetlerinin envanterinde 589 uçağın ve 191 helikopterin olduğunu, Türkiye'nin ise 573 uçağı ve 78 helikopterinin bulunduğunu aktardı.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin uçak sayısı, İsrail'den 20 civarında daha az, helikopter sayısı ise 100'den daha fazla olmak üzere az. Türkiye 2002'den bu yana yalnız 30 F-16'yı envanterine katabilmiş durumda. Son 12 yıldır Türkiye'nin hava kuvvetleri envanterine giren bir tek uçak yoktur. Envanterde bulunan 573 uçağın hiçbiri F-35 değildir, modernize edilmiş F-16 sayısı azdır, çoğu modernize edilmeye de ihtiyaç duyulan F-16 niteliğindedir. Türkiye, S-400 alımıyla birlikte F-35 projesinden çıkartılmıştır. S-400 bugün Türkiye'nin hava savunma sistemini ayakta tutabilen bir mekanizma mıdır? 2 milyar dolar ödenerek alınan S-400'ler Siper ile de birleşse Türkiye'nin hava savunmasını muhatap olduğu riskler ile karşılaştırıldığında etkili olarak koruyabilecek güçte değil. KAAN uçağının geliştirilmesinden mutluluk duyarız ama KAAN'ın devreye girebilmesi için 2030'lu yılları beklemek gerekecektir."

Türkiye'nin savunma sanayisi araçlarının iç siyasette malzeme haline getirildiğini öne süren Günaydın, "Bizden evvel savunma sanayisi yoktu" söylemlerinin temelinin olmadığını, Türkiye'nin savunma sanayisinin, Cumhuriyet'in başından bu yana kurulduğunu ve geliştirildiğini dile getirdi.

Günaydın, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanları ve grup başkanvekillerini kabul etmesi ve toplantının içeriğini sorması üzerine Günaydın, şunları paylaştı:

"Meclis Başkanının verdiği yemekli toplantıda iki ana konu konuşuldu. Bunlardan birincisi İçtüzük'te Meclis Başkanvekillerinin uygulamalarının ortaklaştırılmasına yönelik bir çaba. Bunun içerisinde olumlu olan hususlar var, olumsuz hususlar var. Bir saat süreyle bu müzakere edildi. Bu müzakerede taraflar görüşlerini bildirdiler. İkincisi, açılım süreciyle ilgili bir komisyon kurulmasıdır. Bu bir anayasa komisyonu değildir. CHP, anayasa meselesine kapalı olduğunu, burada herhangi bir çalışmanın içinde olmayacağını iletmiştir. Bunun dışında, Meclis'te bir komisyon kurarak, bu komisyonun mevcut yasal düzenlemeleri gözden geçirme, demokrasi ve hukuka aykırı düzenlemeler varsa bunları revize etme, yenileri kurma, aynı zamanda uygulamada yasaya aykırı durumlar varsa bunları saptama ve ilke kararları alma konusunda bir komisyon kurulması talebi var.

CHP, bu talebe tarihsel tutarlılığı içerisinde, MYK'sında müzakere edilmiş bir netlik içerisinde şu yanıtı vermiştir: CHP, kanunla kurulmak kaydıyla önceden konusu ve esasları belirlenmek kaydıyla, Meclis'te bulunan tüm partilerin temsil edildiği, demokratik meşruiyet uyarınca nitelikli çoğunlukla karar alacak ve bu kararların toplumla paylaşıldığı bir komisyona destek verecektir. Biz o toplantıda görüşlerimizi bu şekilde ifade ettik. Komisyonun 100 kişiden oluşturulması, böylelikle AKP-MHP çoğunluğunun yüzde 51'i bularak bu komisyondan dilediği kararları çıkarabilmesine yönelik hesaplar, böyle bir komisyonu baştan ortadan kaldırır. Meclis'te temsil edilen 16 partinin burada sözünü söylemesi ve nitelikli çoğunlukla karar alınmasının son derece kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Görüşlerimizi böyle ifade ettik. Bu görüşler diğer partiler tarafından da değerlendirilecek. Buna karar verecek olan partilerdir. Meclis Başkanı, 'böyle bir komisyon mümkün ise yaz tatiline girmeden komisyon kurulmalı ve yaz boyunca çalışmalı' şeklide niyetini belli etti. Bundan sonrası yürütülecek müzakerelerle oluşacak. Bu bir karar toplantısı değildi."

Bir gazetecinin, "Komisyonun kurulmamasına ilişkin bir aykırılık var mı?" sorusuna Günaydın, "Şu an itibarıyla bir aykırılık görülmüyor. Ama bunu diğer tüm siyasal partilerin yetkilileriyle de görüşmeniz gerekir." yanıtını verdi.