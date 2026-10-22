CHP'li Gürer, 2027 bütçesini 'faiz ve vergi bütçesi' diye niteledi - Son Dakika
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CHP'li Gürer, 2027 bütçesini 'faiz ve vergi bütçesi' diye niteledi

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2027 bütçesini 'faiz ve vergi bütçesi' olarak değerlendirdi. Gürer, alkol, tütün ve şans oyunları vergilerinin 22 trilyon 139 milyar liralık beklentinin yüzde 5'ine denk geldiğini, bütçenin tarım kesimine çözüm getirmediğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Bu bütçede vergilendirmelerin yanı sıra geniş kesimlerin beklentilerinin önceliklendirilmediği görülüyor. Bir faiz ve vergi bütçesi olarak değerlendirmek olası." dedi.

Gürer, Meclis'teki basın toplantısında, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandığını anımsattı.

Bütçede gelir sağlanan alanların başında alkollü içecekler, tütün mamulleri ve şans oyunlarından alınan vergilerin geldiğini belirten Gürer, "İnsanlar içinde bulundukları koşulların etkisiyle bunların tüketimini sürdürdükleri için vergide önemli bir kalem bu üç başlıktan gerçekleşiyor. 22 trilyon 139 milyar liralık bir vergi beklentisi içinde bu yüzde 5'e tekabül ediyor." diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadele edilmesine karşın bu ürünlerin tüketiminde azalış yaşanmadığını ileri süren Gürer, "Bu bütçede vergilendirmelerin yanı sıra geniş kesimlerin beklentilerinin önceliklendirilmediği görülüyor. Bir faiz ve vergi bütçesi olarak değerlendirmek olası. Onun için sorun çözümünden çok günü sürdürülebilir kılan bir bütçenin varlığı söz konusu. Tarım kesiminin de içinde bulunduğu sorunlara çözüm getiren bir bütçe değil." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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