CHP'li Gürer: "Bakanlık, 2022-2023 üretim yılı şeker pancarı taban fiyatını şimdiden açıklasın" - Son Dakika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığının, 2022-2023 üretim yılı şeker pancarı taban fiyatını şimdiden açıklamasını istedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şeker pancarı ve bir paket toz şekeri göstererek, döviz kurundaki oynaklık bahane edilerek özellikle gübre, ilaç ve tohum fiyatlarında yüksek artışlara gidildiğini söyledi.

Şeker pancarından, şekerin yanı sıra küspe, melas ve alkol elde edildiğini anlatan Gürer, şeker pancarı fiyatının bu yıl için ton başına 420 lira olarak açıklandığını kaydetti. Gürer, özelleştirilen fabrikaların sadece küspeyi ton başına 500-600 liraya sattığını belirterek, "Özelleştirilen şeker fabrikaları, pancarın ton fiyatının üzerinde tutara küspe satarak besiciyi mağdur ediyor. Küspe bu fiyata satılırsa hayvancılık nasıl devam edecek?" ifadesini kullandı.

CHP'li Gürer, özelleştirilen şeker fabrikalarının, kamu fabrikalarının yaklaşık iki katı tutara şeker sattığını dile getirerek, kamunun, piyasanın şeker talebinin tümünü karşılama şansının olmadığına dikkati çekti.

Şeker pancarı ekiminin mart ayında başlayacağına işaret eden Gürer, görüştüğü üreticilerin, maliyetler göz önüne alındığında gelecek yıl bu ürünü ekmek istemediğini söylediğini aktardı.

Kayseri Şeker'in, üretime yönelik bu tehlikeyi öngörerek, sözleşmeli üretim yapmak isteyen çiftçiler için 2022-2023 üretim yılında şeker pancarının tonuna 720 lira avans fiyatı açıkladığını hatırlatan Gürer, "Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022-2023 üretim yılı şeker pancarı taban fiyatını şimdiden açıklasın. Martta ekim başlamadan, çiftçi fiyatın ne olacağını bilsin. Pancar çiftçisinin ton başına 734 lira maliyeti var. Üretici, Bakanlığın önlem almasını istiyor. Döviz kurları düşmesine rağmen gübre, ilaç ve tohum fiyatları düşmedi. Böyle devam ederse önümüzdeki süreçte şeker pancarında, buna bağlı olarak da başta şeker olmak üzere küspe, alkol ve melasta sorun oluşur." sözlerini sarf etti.