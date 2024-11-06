CHP'li Gürer'den Tarımda Modern Sulama Çağrısı

Politika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda modern sulama yöntemlerine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğünü hatırlattı.

Çiftçilerin, ürettiklerinden kazanç sağlayamadığını savunan Gürer, tarımın stratejik bir alan olduğunu vurguladı.

Tarımda modern sulama yöntemlerine geçilmesi gerektiğini dile getiren Gürer, "Çiftçi, besici ve üreticilerin girdi maliyetleri düşürülmeden, kooperatifçilik geliştirilmeden, doğru planlama yapılmadan tarımdaki sorunların ortadan kaldırılması mümkün değil." diye konuştu.

Ömer Fethi Gürer, fındıkta kahverengi kokarca zararlısına yönelik önlem alınmasını da istedi.