CHP'li Hakan Bilecen Kilis Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Hakan Bilecen Kilis Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

CHP\'li Hakan Bilecen Kilis Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Kilis Belediye Başkanı seçilen Hakan Bilecen, Kilis Adliyesinde mazbatasını aldı. Bilecen, seçimlerde halkın teveccühünü kendilerinden yana kullandığını belirterek, yeni başlangıçlara ve umutlara adım atacaklarını söyledi. Programa CHP İl Başkanı Ahmet Hangillioğlu, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Geloğlu ve partililer katıldı.

05.04.2024 14:57
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Kilis Belediye Başkanı seçilen Hakan Bilecen mazbatasını aldı.

Kilis Adliyesinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hasan Yavuz'dan mazbatasını alan Bilecen, seçimlerde halkın teveccühünü kendilerinden yana kullandığını söyledi.

Bilecen, "Mazbatamızı yani halkımızın takdir belgesini aldık. Kilis'imiz, kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz için Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yeni güzelliklere, yeni başlangıçlara, yeni umutlara Bismillah. Rabbim, bizleri inandığımız yolda güzel memleketimiz için doğru işlerin sahibi kılsın." dedi.

Programa, CHP İl Başkanı Ahmet Hangillioğlu, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Geloğlu ile meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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