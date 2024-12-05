CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu - Son Dakika
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Politika

CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu

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CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel paylaştığı mesajla AK Parti'ye geçeceğini duyurdu. Yerel seçimlerde yüzde 50.05 oy alarak başkan seçilen Güzel "CHP Genel Merkezi'nden gereken desteği göremedik. Bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

05.12.2024 13:18  Güncelleme: 13:37
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31 Mart yerel seçimlerinde de yüzde 50.05 oy alarak Karkamış Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mustafa Güzel AK Parti'ye geçeceğini duyurdu.

"İLÇEMİZİN MENFAATLERİ İÇİN BU KARARI ALDIM"

Güzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti; "31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi Şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik.

CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'IN EMRİNDEYİM"

Siz değerli hemşerilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım.

Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim."

CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
CHP\'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti\'ye geçeceğini duyurdu

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Son Dakika Politika CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Oğuz YALMAN:
    Bu ne ya... A partiden seçil b partiye geç.Asıl böyle yapanlara arayacaklar kayyum. 20 8 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu adamın tipi zaten akp li bu tür bukelemunlara bir daha oy vermeyin!Akp ile CHP zihniyeti arasında dağlar kadar fark var.Seni seçenler CHP den belediye başkanı adayı diye seçti.Seçildikten sonra akp ye geç diye değil...Bu adam benim bölgemde olsun sittin sene benden daha oy alamaz.Bu bukelemun siyasetciler... 14 7 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Ben o ilçe de yaşayan ve seçimde sana oy vermiş biri olsam direkt gelir yüzüne tükürürüm. Ben seçmen olarak seçimde gider AKP ye oy verirdim vermek isteseydim. Bir karar alırken sadece kendini değil sana oy veren seçmenini de düşüneceksin. Dönme dolap gibi dönme ortalıkta. 9 2 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Bu nasıl iş arkadaş sadece bu zat değil o bu partiye şu bu partiye geçiyor hiç olmazsa aynı görüşte olan partiye geçin nasıl bir omurga var sizde 5 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Daha düne kadar CHP li diye adama küfür eden Ak partililer az sonra helal olsun doğru yolu görmüş gibi mesajlar atmaya başlarlar. 5 2 Yanıtla
  • ünal yalçın:
    Sen bir belediye başkanı seçilmişsin.. Chp genel merkezinden ne gibi bir beklentin olabilir ki... Akp genel merkezi sana ne gibi bir imtiyaz sağlayacak.... Sen bir belediye başkanı olarak halkının emrinde olman gerekiyor... Birilerinin emrinde değil.. 2 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    vizyonsuz dönme dolap karakter fukarası 2 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    şu sıfatıda başkan başkan secmezsin yaa ilcedekiler kör heralde 1 1 Yanıtla
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