CHP'li Kaya, eğitim bütçesinin yüzde 50 artırılmasını istedi - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sorunların mali boyutunun çözülebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinin yüzde 50 oranında artırılması gerektiğini söyledi.

Kaya, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun CHP'li üyeleri Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve Muğla Milletvekili Suat Özcan ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda dün görüşülen MEB bütçesindeki sunumların, kendilerinde "hayal kırıklığı yarattığını" belirten Kaya, AK Parti ve MHP'li üyelerin bu bütçeyi yüksek gösterdiğini, ancak bunun doğru olmadığını savundu.

Bu eğitim bütçesinin, talepleri karşılayamayacağını öne süren Kaya, "Bu bütçeyle pandemiyle mücadele edilemez, öğretmen açığı kapatılamaz, ücretli öğretmen sorunu çözülemez, 3600 ek gösterge verilemez. Engelli öğretmenler atanamaz. Ödeneksizlikten yarım kalan okulların tamamlanması mümkün değil. Derslik ihtiyacı karşılanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının ek maliyetleri de düşünülerek, sorunların mali boyutunun çözülmesi için MEB bütçesinin yüzde 50 artırılması gerektiğini dile getiren Kaya, "AK Parti aslında ömrünü tamamlamıştır. Uzatmaları oynarken halkın omzuna büyük yükler yüklemektedirler. Erken seçim şarttır." diye konuştu.

Kaya, CHP olarak, tüm illerden eğitim paydaşlarının katılacağı eğitim toplantıları yapacaklarını ve eğitimin sorunlarını ele alacaklarını bildirdi.