CHP'li Kaya: "Eğitim-Sen yöneticilerine hukuk dışı uygulamalar her geçen gün artıyor" - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Özellikle Diyarbakır ve çevre illerde Eğitim-Sen yöneticileri ile üyelerine uygulanan hukuk dışı uygulamalar her geçen gün daha da artıyor." dedi

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır Eğitim-Sen üyesi 21 öğretmenin hukuksuz şekilde meslekten ihraç edildiğini ileri sürdü.

Kaya, "AKP iktidarının" muhalif sendikalara baskı uygulamaya devam ettiğini, bu sendikaların başında Eğitim-Sen'in geldiğini, yıllardır yöneticileri ve üyelerinin tutuklandığını, gece yarısı evlerinin basılıp gözaltına alındığını ve meslekten ihraç edildiğini iddia etti.

Eğitim Sen'i susturmaya çalışan çok iktidar gördüklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Özellikle Diyarbakır ve çevre illerde Eğitim-Sen yöneticileri ile üyelerine uygulanan hukuk dışı uygulamalar her geçen gün daha da artıyor. 6 Kasım 2020'de Eğitim-Sen Diyarbakır Şube yönetici ve üyesi 29 kişinin evleri basılarak arama yapılmış, hukuksuz şekilde gözaltına alınmıştır. Tutuklanan bir üye ise çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edilmiştir. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, başlattığı soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir. Yapılan uygulamaların hukuk dışı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ancak savcılığın kararına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-Sen üyesi 24 kişi hakkında, hiçbir somut gerekçe olmamasına rağmen idari soruşturma başlatılmıştır. 29 Kasım 2021'de ise 21 Eğitim-Sen üyesi meslekten ihraç edilmiştir."