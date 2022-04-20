CHP'li Kılınç'tan, uyuşturucuyla mücadele için Meclis'te araştırma komisyonu talebi - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, uyuşturucuyla mücadele için Meclis'te araştırma komisyonu kurulması amacıyla önerge verdiklerini söyledi.

Kılınç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucu kullanımı, neden olduğu sorunlar ve "uyuşturucu ticaretinin siyasetle ilişkisinin" alarm zillerini çaldığını ifade etti.

Türkiye'de 2,5 milyon madde bağımlısı olduğunu, aileleri ve yakınları da düşünüldüğünde yaklaşık 10 milyon kişinin uyuşturucu sorununu yakından hissettiğini belirten Kılınç, sorunun her geçen gün büyüdüğünü anlattı.

Kılınç, "Verilere baktığımızda, gençlerimizi zehirlemek için alana sunulan uyuşturucu miktarında artış olduğunu görüyoruz. Ülkemiz, uyuşturucu madde kaçakçılığı açısından adeta serbest bölgeye dönüşmüş durumda." dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede zaaflar yaşandığını öne süren Kılınç, uyuşturucuyla mücadelenin, sadece güvenlik ve narkotik mücadelesi olarak ele alınamayacağını; topyekün bir seferberliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kılınç, uyuşturucuya karşı TBMM önderliğinde, aileleri, bakanlıkları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteleri ve güvenlik kuvvetlerini içine alan topyekün bir mücadele gerektiğini, CHP olarak, uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığına önerge verdiklerini bildirdi.