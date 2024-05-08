CHP\'li Kırşehir Belediye Başkanı Akrabalarını Başkan Yardımcısı Olarak Atadı

Politika

CHP'li belediyelerdeki akraba atamaları gündemdeki sıcaklığını korurken, benzer bir durum da Kırşehir'de yaşanmıştı. CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da akrabalarını başkan yardımcısı olarak atamıştı.

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da yardımcı olarak akrabalarını seçmişti. Ekicioğlu da bir süre önce kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcısı olarak atamıştı. Mustafa Orman, geçtiğimiz dönem İYİ Partili Asaf Kayaoğlu'nun milletvekili adayı olarak görevden ayrılmasının ardından başkan yardımcısı olmuştu. Kayınbirader Hamza Çam ise geçtiğimiz dönemde Kırşehir Belediyesi'nde muhasebe sorumlusu olarak görev yapıyordu. Ekicioğlu'nun iki akrabası da başkan yardımcısı olarak görevlerini sürdürüyor. - KIRŞEHİR