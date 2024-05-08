CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Akrabalarını Başkan Yardımcısı Olarak Atadı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Akrabalarını Başkan Yardımcısı Olarak Atadı

CHP\'li Kırşehir Belediye Başkanı Akrabalarını Başkan Yardımcısı Olarak Atadı

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kayınbiraderi ve bacanağını başkan yardımcısı olarak atadı. Akraba atamaları tartışmaları sürerken, benzer bir durum Kırşehir'de yaşandı.

08.05.2024 15:41  Güncelleme: 15:45
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CHP'li belediyelerdeki akraba atamaları gündemdeki sıcaklığını korurken, benzer bir durum da Kırşehir'de yaşanmıştı. CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da akrabalarını başkan yardımcısı olarak atamıştı.

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da yardımcı olarak akrabalarını seçmişti. Ekicioğlu da bir süre önce kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcısı olarak atamıştı. Mustafa Orman, geçtiğimiz dönem İYİ Partili Asaf Kayaoğlu'nun milletvekili adayı olarak görevden ayrılmasının ardından başkan yardımcısı olmuştu. Kayınbirader Hamza Çam ise geçtiğimiz dönemde Kırşehir Belediyesi'nde muhasebe sorumlusu olarak görev yapıyordu. Ekicioğlu'nun iki akrabası da başkan yardımcısı olarak görevlerini sürdürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Akrabalarını Başkan Yardımcısı Olarak Atadı - Son Dakika

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