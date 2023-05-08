CHP'li Mahmut Tanal: Şanlıurfa seçim ofisimize saldırı düzenlendi, gözdağı vermek için mermi attılar

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Erzurum'da cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırının ardından Şanlıurfa'da CHP'nin seçim ofisine de bir saldırı gerçekleştirildi.

"GÖZDAĞI AMAÇLI MERMİ ATTILAR"

Olayı duyuran CHP milletvekili Mahmut Tanal, paylaşımında şunları söyledi: "Seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, Partimizin Şanlıurfa'daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı.

"AFİŞLER SÖKÜLÜP ATILDI"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adaylarımız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Şanlıurfa caddelerindeki afişleri sökülüp yere atıldı.

"GÜCÜNÜZÜ PROVAKATÖRLERDEN VE BARONLARDAN ALIYORSUNUZ"

Şanlıurfa'da provokatörlere ve arkalarındaki ağababalarına pabuç bırakmayız! Siz gücünüzü provokatörlerden, baronlardan alıyorsunuz! Biz ise gücümüzü Allah'tan ve milletten alıyoruz. Hodri meydan! Sizden korkmuyoruz, yine sürekli sahada olacağız! Şanlıurfa'da CHP tarih yazacaktır!