CHP\'li Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi\'ne geçti

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından vekil sayısı 19 olan Saadet TBMM grubunun düşmesi nedeniyle, bütçe görüşmeleriyle kısıtlı olmak kaydıyla partisinden istifa ederek Saadet Partisi'ne geçti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Genel Kurulu'da söz aldı. Günaydın, bütçenin 5'inci tur görüşmelerine başladıklarını belirterek, "Dağıtılan programda Saadet Partisi grubunun düştüğünü görüyoruz. Biz bir kere daha TBMM'de geçirdiği rahatsızlık sonrasında hayatını kaybeden sevgili Hasan Bitmez kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyoruz. Efendim, TBMM'de muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması, halkın yaşadığı gerçeklerin tüm açıklığıyla ve etkinlikle TBMM kürsüsünden ifade edilmesine olanak tanınması ve bu çerçevede bütçe görüşmeleri süresiyle kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya Milletvekilimiz Sayın Doktor Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek bu amaçla Saadet Partisi grubuna geçmiş bulunuyor. Yarından itibaren Saadet Partisi grubu burada temsil edilecek" ifadelerini kullandı.