CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Parti Meclisi (PM) toplantısında kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan PM, Kars Milletvekili Alp'i kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Son Dakika › Politika › CHP'li Milletvekili Alp, İhraç İstemiyle Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi - Son Dakika
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