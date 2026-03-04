CHP'li Özçağdaş'tan Hacettepe'ye Tepki

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Hacettepe Üniversitesinin bazı öğrencilere uzaklaştırma cezası vermesine tepki gösterdi.

Özçağdaş, bazı CHP milletvekilleri ve üniversite öğrencileriyle düzenlediği basın toplantısında, Hacettepe Üniversitesinin bazı öğrencilere katıldıkları eylemler nedeniyle uzaklaştırma cezası verdiğini ileri sürdü.

Üniversite yönetiminin öğrencilere bedel ödettiğini savunan Özçağdaş, "Hacettepe Üniversitesi öğrencilerimize işgal, cebir ve şiddet, eğitimi engelleme gibi ağır ithamlarla soruşturma yürüttü. 120 öğrenciye binden fazla soruşturma açıldı." dedi.

Üniversite tarafından öğrencilere somut kanıt sunulmadığını iddia eden Özçağdaş, üniversite yönetimine seslenerek, "Bu uygulamadan derhal dönün. Sizin birilerinin gönlünü hoş tutmak için verdiğiniz karar, bu genç arkadaşlarımızın hayatlarının en önemli yıllarıdır. Bunun neresinde bir genç öğrenciyi kazanma perspektifi var?" diye konuştu.