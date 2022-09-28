CHP'li Özel Şehidimiz üzerinden siyaset yapılıyor - Son Dakika
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CHP'li Özel Şehidimiz üzerinden siyaset yapılıyor

28.09.2022 17:09

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Şehidimiz üzerinden bir siyaset yapılıyor.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Şehidimiz üzerinden bir siyaset yapılıyor. Şehit acısı; bir aileye, bir şehre düşmüş, bir ülkeye düşmüş en büyük acıdır. Bu acıyı istismar etmek ve bundan bir siyaset çıkarmaya çalışmak en basit deyimle tükenmişliğin ve çaresizliğin göstergesidir dedi.

'CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Mersin'deki saldırıda etkisiz hale getirilen 2 teröristten Dilşah Ercan'ın isminin, partisinin 2013'te yayımladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer almasıyla ilgili konuşan Özel, Şehidimiz üzerinden bir siyaset yapılıyor. Şehit acısı; bir aileye, bir şehre düşmüş, bir ülkeye düşmüş en büyük acıdır. Bu acıyı istismar etmek ve bundan bir siyaset çıkarmaya çalışmak en basit deyimle tükenmişliğin ve çaresizliğin göstergesidir. Nice tükenen iktidarlar, nice çaresiz iktidarlar gördü bu Meclis; ama hiçbirisi giderken Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı kadar çirkefleşmedi ifadelerini kullandı.

'188 KİŞİYLE GÖRÜŞEMEZDİK'

Bir rapor üzerinden, CHP'ye yapılan saldırıları, iftiraları kabul etmediklerini belirten Özel, Bazı gerçeklere değinmek, bazı gerçekleri açıklamak lazım. Bir terörist var. İçişleri Bakanlığı'nın şu ana kadar söylediğine göre; polisimizin şehit edildiği saldırıdaki intihar bombacısı ve bu kişinin ismi CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda geçiyor. 1'inci rezalet şu; biz bu kişilerle görüştük ancak 188 kişiyle görüşemezdik. İfadesi sırasında kendi mesleğini 'gazeteci' olarak söyleyenlere mektup yazmışız, cevap gelmiş. Cevapları sansürlememişiz aynen yayınlamışız. Bu isme daha sonra ne sahip çıkmışız ne baş tacı etmişiz ne gitmişiz ne görüşmüşüz diye konuştu.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Konuyla ilgili suç duyurularında bulunacaklarını aktaran Özel, Huyumuz değil; ama yapacağız. Genel merkezimiz tarafından 'CHP'nin gazetecisi' diye bir terör örgütünün mensubu bir teröristi gösteren o manşeti atanlar, o gazeteler, o gazetelerin bütün sorumluları bu konuda televizyonda konuşanlara takır takır suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca tazminat davası açacağız. Bütün tazminatları şehit ailelerine vereceğiz. Bu suçun zaman aşımı seçimden sonraya da yetiyor kardeşim. Bugün işlem yapılmazsa yarın işlem yapılacak dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Siyaset, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Özel Şehidimiz üzerinden siyaset yapılıyor - Son Dakika

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