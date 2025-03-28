CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı

CHP\'li Özer: İmamoğlu\'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını açıkladı. Özer, ''Sayın Ekrem İmamoğlu'nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz'' ifadelerini kullandı.

28.03.2025 01:41
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını açıkladı.

"GERÇEKLERİN ÜSTÜNÜ ÖRTEMEYECEKSİNİZ"

Özer, "Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha! İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz. Millet büyüktür!" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı

Pehlivan'ın Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.

İMAMOĞLU: AVUKATIMI SERBEST BIRAKIN

Pehlivan'ın gözaltına alınmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

Mehmet Pehlivan, Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Hakan1421:
    sen bunları kafana takma Ekrem çaldığın milyonları düşün 73 38 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Vardır onun da bir şeylerde parmağı 60 35 Yanıtla
  • Bayram Sahinoglu:
    hep yalandan mağdur ayakları utanmazlar millet tabiki de büyük tür darbe gecesinde gördük birtane CHP li yoktu orada 55 23 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    ulan oğlum gerçeklerin üzerini örtmeye çalışan sizlersiniz..hırsızlığı maskeleyebilmek içi yandaş trollerinizi bir haftadır sagda solda h.vlatıyorsunuz.. 53 20 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    Başka avukat tut oğlum özer bu çocuğuda kirletmişsin 42 21 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Kimse kimseyi durduk yere göz altına almaz beni seni neden almıyorlar dürüst olanı çalışanı çalmayanı kimse almaz ateş olmayan yerden duman çıkmaz 41 20 Yanıtla
  • ayd121212:
    Gözaltına alınan şüpheliler bizden fazla sosyal medyada geziyor bu nasıl iş anlamadım, vatandaş Ahmet/Mehmet neden telefon kullanamıyor bu gözaltında?? Blzden önce her şeyden haberleri oluyor. Tutturmuş avukatımı serbest bırakın neden gözaltına alındığını yazsana neden yazamıyorsun hokkabaz seni!! 30 12 Yanıtla
  • Kemal:
    durmadan mağduriyet yapmayın. ben bir suç işlesem ve bana haksızlık ediliyor ve hapse atıyorlar şeklinde itiraz etme hakkım var mı? yasalar hepimiz için değil mi? hadi diyelim kumpas yapıldı imamoğlu'na,fakat her yerden pislik çıkıyor ve failler uçarken kaçarken yakalanıyor. kimseye haksızlık edilmesini istemeyiz fakat beni sorgulayamazsın demekte olmaz. 13 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Ferhat eser geberdi herlde 10 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Ferhat eser kimlik değiştirdi Şimdiki ismi Burak hanzade ibinesidir 6 4 Yanıtla
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