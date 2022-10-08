CHP'li Özgür Özel'den TBMM Başkanlığı'na sitem: Grubumuzun verdiği kanun teklifi 72 saattir işleme koyulmuyor - Son Dakika
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CHP'li Özgür Özel'den TBMM Başkanlığı'na sitem: Grubumuzun verdiği kanun teklifi 72 saattir işleme koyulmuyor

08.10.2022 07:28
CHP'li Özgür Özel'den TBMM Başkanlığı'na sitem: Grubumuzun verdiği kanun teklifi 72 saattir işleme koyulmuyor

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla TBMM Başkanlığı'na sitem eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AKP Grubu'nun 48 maddelik torba teklifini dakikalar içerisinde komisyona sevk eden TBMM Başkanlığı, grubumuzun verdiği kanun teklifini 72 saattir işleme koymuyor" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP grubunun verdiği kanun teklifinin 72 saattir işleme koyulmadığını açıkladı.

Özel, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

" Meclis Başkanı'nı ve Meclis Başkanlığı'nı görevdeki son aylarında bir kez daha tarafsız davranmaya davet ediyorum.

AKP Grubu'nun 48 maddelik torba teklifini dakikalar içerisinde komisyona sevk eden TBMM Başkanlığı, grubumuzun verdiği kanun teklifini 72 saattir işleme koymuyor.

Bu, Meclis Başkanı'nın talimatıysa tarafsızlığına düşürmüş olduğu gölgenin yanına bir de çifte standart ve gruplar arası iltimas lekesini sürmüş demektir. Bunu kabul etmeyiz, hakkımızı savunuruz.

Yok, bürokrasinin işgüzarlığıysa o konuda da atacağımız adımlar elbet vardır."

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Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Özgür Özel'den TBMM Başkanlığı'na sitem: Grubumuzun verdiği kanun teklifi 72 saattir işleme koyulmuyor - Son Dakika


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07:28 CHP'li Özgür Özel'den TBMM Başkanlığı'na sitem: Grubumuzun verdiği kanun teklifi 72 saattir işleme koyulmuyor
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SON DAKİKA: CHP'li Özgür Özel'den TBMM Başkanlığı'na sitem: Grubumuzun verdiği kanun teklifi 72 saattir işleme koyulmuyor - Son Dakika
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