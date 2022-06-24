CHP'li Öztrak: 13'üncü cumhurbaşkanı milletin masasının belirleyeceği aday olacaktır - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: 13'üncü cumhurbaşkanı milletin masasının belirleyeceği aday olacaktır

24.06.2022 17:33
CHP'li Öztrak: 13'üncü cumhurbaşkanı milletin masasının belirleyeceği aday olacaktır

CHP'li Öztrak: 13'üncü cumhurbaşkanı milletin masasının belirleyeceği aday olacaktırCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Cumhurbaşkanı adayına milletin masasını oluşturan 6 partinin genel başkanları karar verecektir.

CHP'li Öztrak: 13'üncü cumhurbaşkanı milletin masasının belirleyeceği aday olacaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Cumhurbaşkanı adayına milletin masasını oluşturan 6 partinin genel başkanları karar verecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı milletin masasının belirleyeceği aday olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 4 yıl önce bugün geçtiğini anımsatarak, "4 yıl önce, milletimizin bankalara kredi kartı ve tüketici kredisi borcu, 508 milyar 962 milyon liraydı. Bugün 1 trilyon 165 milyar lira. 4 yılda, milletimizin bankalara borcu 2'ye katlandı. 4 yıl önce devletin borcu 959 milyar liraydı. Bugün 3 trilyon 364 milyar lira. Devletin borcu 4 yılda, 4'e katlandı" diye konuştu.

'RİSK VARSA TEDBİR DE OLMALI'Öztrak, geçen yıl 139 bin hektardan fazla ormanın yandığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Yangın uçakları olmadığı için 9 canımızı yitirdik. Orman emekçilerimiz, yangını elleriyle söndürmeye çalışan vatandaşlarımız, ekiplere su ve ayran taşıyan gençlerimiz, unutulmaz insan manzaralarına şahit olduk. Ormanlarımızla birlikte ciğerlerimiz de yandı. Bu yangınlar beklenmedik, sürpriz yangınlar değil. Orman Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporunda, iklim değişikliklerinin orman yangınlarını artırıcı etkisinin olduğunu, ormanlarımızın büyük bir bölümünün yangın tehdidi altında olduğunu, toplam ormanlık alanlarımızın yüzde 60'ının birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlar olduğunu ifade ediyor. Risk varsa tedbir de olmalı."'MİLLİ VE YERLİ TÜRK BAYRAKLI FİLOMUZU KURACAĞIZ'Öztrak, CHP iktidarında artan çevresel ve iklimsel riskleri dikkate alarak, 'Ulusal Orman Yangınlarını Önleme ve Söndürme Master Planını' yapacaklarını açıklayarak, "Orman yangınlarında kullanılacak uçan araç envanterini, kamucu bir yaklaşımla oluşturacağız. Kendi milli ve yerli, Türk bayraklı filomuzu kuracağız. Kurumlardaki çöküş bunlarla da sınırlı değil. Hiç kuşku yok. önümüzdeki seçim Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimi olacak. Bu seçimde 2 aday değil, 2 anlayış yarışacak" ifadelerini kullandı.

Öztrak, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarız, isterse destek veririz' şeklindeki açıklamasına ilişkin, "Öncelikle Demokrat Parti'nin sayın genel başkanına teşekkür ediyoruz. Zaten cumhurbaşkanı adayına milletin masasını oluşturan 6 partinin genel başkanları karar verecektir. Bu soruyu soranlara söylüyorum; 'aceleye etmeyin, bekleyin' Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı milletin masasının belirleyeceği aday olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: 13'üncü cumhurbaşkanı milletin masasının belirleyeceği aday olacaktır - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Öztrak: 13'üncü cumhurbaşkanı milletin masasının belirleyeceği aday olacaktır - Son Dakika
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