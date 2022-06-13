CHP'li Öztrak: Polisimize yumruk atılması kabul edilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün İstanbul'da polise yönelik saldırıyla ilgili, "Polislerimiz kamu görevlisidir. Kendilerine verilen emre göre hareket eder. Milletvekili ya da herhangi biri, kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Ankara'daki selde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Hayatını kaybedenlerden biri de Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız, kardeşimiz İlkay Yiğit. Çok üzgünüz. Partimizin başı sağ olsun. Selde kaybolan bir vatandaşımız daha var. Onun da sağ salim bulunmasını diliyoruz" dedi.