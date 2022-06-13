CHP'li Öztrak: Polisimize yumruk atılması kabul edilemez - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: Polisimize yumruk atılması kabul edilemez

13.06.2022 17:28
CHP'li Öztrak: Polisimize yumruk atılması kabul edilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün İstanbul'da polise yönelik saldırıyla ilgili, "Polislerimiz kamu görevlisidir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün İstanbul'da polise yönelik saldırıyla ilgili, "Polislerimiz kamu görevlisidir. Kendilerine verilen emre göre hareket eder. Milletvekili ya da herhangi biri, kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Ankara'daki selde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Hayatını kaybedenlerden biri de Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız, kardeşimiz İlkay Yiğit. Çok üzgünüz. Partimizin başı sağ olsun. Selde kaybolan bir vatandaşımız daha var. Onun da sağ salim bulunmasını diliyoruz" dedi.

'İŞSİZLİK VE HAYAT PAHALILIĞI ARTIYOR'Ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son işsizlik verilerini değerlendiren Öztrak, Türkiye'de 8 milyon 107 bin kişinin işsiz olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki işsizlerin sayısı, dünya üzerindeki 95 ülkenin nüfusundan fazla. Makyajlı TÜİK verileriyle bile; işsizlik artıyor, hayat pahalılığı artıyor. 'Cari fazla vererek enflasyonu düşüreceğiz' diyorlar. Cari açık artıyor. Geçen yılın ilk dört ayında 9 milyar dolar cari açık verilirken, bu yılın aynı döneminde verilen cari açık 21 milyar dolar. Geçtiğimiz yılın 2,5 katı. Hani cari açık düşecekti? Bu yılın tamamı için öngörülen cari açık, ilk dört ayda aşıldı. Model falan kalmadı. Hükümet artık normal kanallardan cari açığı finanse etmekte zorlanıyor" diye konuştu.'POLİSİMİZE YUMRUK ATILMASI KABUL EDİLEMEZ'Öztrak, dün İstanbul'da bir milletvekilinin polise yumruk attığı görüntülerin kamuoyuna yansıdığını hatırlatarak, "Polislerimiz kamu görevlisidir. Kendilerine verilen emre göre hareket eder. Bir sorun varsa, o sorun görev yapan polisle değil, ona emir verenlerdedir. Milletvekili ya da herhangi biri, kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.'HÜKÜMETİN ATACAĞI AKILCI ADIMLARI DESTEKLEYECEĞİZ'Öztrak, Atina ile Ankara arasındaki gerginliğin de toplantıda ele alındığını belirterek, " Yunanistan'ın, uluslararası antlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığı adalarla ilgili açıklamaları ve gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Sayın Genel Başkanımızın, yıllardır dile getirdiği son olarak 1 Haziran 2022 tarihli açıklamasında da belirttiği gibi, işgal edilen ve silahlandırılan adalarla ilgili hükümetin atacağı akılcı adımları destekleyeceğiz. Oturduğunuz makamlar, sadece büyük büyük laflar söyleme makamı değildir, söylediğinizi yapma, milletimizin hakkını, hukukunu koruma makamlarıdır" dedi.

CHP'li Öztrak: Polisimize yumruk atılması kabul edilemez
CHP'li Öztrak: Polisimize yumruk atılması kabul edilemez
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: Polisimize yumruk atılması kabul edilemez - Son Dakika

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