CHP'li Öztunç: "Ormanlar yakılıyor, yerine oteller, yazlıklar dikiliyor" - Son Dakika
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CHP'li Öztunç: "Ormanlar yakılıyor, yerine oteller, yazlıklar dikiliyor"

22.06.2022 12:47
CHP'li Öztunç: "Ormanlar yakılıyor, yerine oteller, yazlıklar dikiliyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris'teki orman yangınına ilişkin, "Ormanlar, ciğerlerimiz yakılıyor, yerine oteller, rezidanslar, villalar, yazlıklar dikiliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris'teki orman yangınına ilişkin, "Ormanlar, ciğerlerimiz yakılıyor, yerine oteller, rezidanslar, villalar, yazlıklar dikiliyor." dedi.

Öztunç, Meclis'te beraberinde CHP milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, Marmaris'teki orman yangınında sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu savundu.

Yangının şiddetli şekilde devam ettiğini dile getiren Öztunç, "Umarım bu yangın bugün havadan müdahaleyle söndürülür ve geçen yıl yaşadığımız o görüntüler bir kez daha yaşanmaz." diye konuştu.

Ali Öztunç, dün gece yangına havadan müdahale edilemediğini öne sürerek, "Şartlar çok uygundu, rüzgar yoktu. Gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri müdahale etse yangın sönecek ve bitirilecekti ama müdahale olmadı. Çünkü gece görüşlü yangın söndürme helikopteri yok. Kendileri 'var' dedi ama maalesef yok." ifadesini kullandı.

CHP'li Öztunç, geçen yılki yangınlarda 170 bin hektar ormanlık alanın yandığını hatırlatarak, "Belli ki geçen yıldan hiç ders almamışlar. Aynı iş bilmezlik, beceriksizlik, dağınıklık devam ediyor. Ormanlar, ciğerlerimiz yakılıyor yerine oteller, rezidanslar, villalar, yazlıklar dikiliyor ve bunlara AKP göz yumuyor." sözlerini sarf etti.

Bazı bakanların dün gece Marmaris'e gittiğini anımsatan Öztunç, şunları kaydetti:

"(Yangın olsun, yangın yerine gidelim) İtfaiyeci misiniz, bakan mı? Bakanlar önceden tedbir almakla görevlidir. Yangın çıkıyor, bakanlar olay yerine gidiyorlar, orada fotoğraflar veriyorlar, uyurken pozlar çektiriyorlar, 'Biz çok çalışıyoruz, müdahale ediyoruz'. Önce tedbir alacaksın. Hükümeti uyarıyorum, geçen yılki hatalara düşmeyin. Bu işin egosu, siyaseti olmaz. Orman yangınları konusunda gereken neyse bir an önce yapın. Biz de söz veriyoruz, CHP olarak yanınızda yer alacağız."

Toplantıda, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da Konya Ovası'nın sulanması konusundaki sorunları dile getirdi.

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CHP'li Kadınlar Aile Destek Sigortasını Anlatıyor CHP'li Kadınlar Aile Destek Sigortasını Anlatıyor Ali Öztunç: Aynı İş Bilmezlik, Aynı Becerisizlik, Aynı Dağınıklık Devam Ediyor. Biz Bu Filmi Geçen Yıl İzlemiştik Ali Öztunç: Aynı İş Bilmezlik, Aynı Becerisizlik, Aynı Dağınıklık Devam Ediyor. Biz Bu Filmi Geçen Yıl İzlemiştik
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Öztunç, Marmaris, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Öztunç: 'Ormanlar yakılıyor, yerine oteller, yazlıklar dikiliyor' - Son Dakika

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