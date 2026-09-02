CHP'li Öztürkmen, eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümünün şüpheli olduğunu söyledi - Son Dakika
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CHP'li Öztürkmen, eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümünün şüpheli olduğunu söyledi

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CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün şüpheli olduğunu belirterek konunun araştırılmasını istedi. Öztürkmen, Kozinoğlu'nun sağlık geçmişinde kalp problemi bulunmadığını ve ölüm sürecinde ihmaller olduğunu öne sürdü.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki şüpheli noktaların araştırılmasını istedi.

Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, faili meçhul cinayetlerin araştırılmasına verdiği önem ve tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011'de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün araştırılması konusunda kendisine yardımları dolayısıyla teşekkür etti.

Kozinoğlu'nun ölümünün savcılık tarafından araştırılmaya başlandığını söyleyen Öztürkmen, Kozinoğlu'nun ölüm nedeninin o dönem "ağır spora bağlı kalp krizi" olarak açıklandığını aktardı. Öztürkmen, "Yaptığımız araştırmalara göre Kozinoğlu'nun geçmişe dönük sağlık tetkiklerinde kalbiyle ilgili bir problem bulunmuyor. Ölüm nedeni rapora kalp krizi değil, kalp damar rahatsızlığı olarak girmiştir. Gerek adli tıp uzmanları gerekse kardiyoloji uzmanlarınca bunun neredeyse tüm sağlıklı insanlarda bulunabilen bir rahatsızlık olduğu iddia edilmektedir." sözlerini sarf etti.

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün "şüpheli" olduğunu iddia eden Öztürkmen, "Kozinoğlu'nun koğuşunda rahatsızlanmasıyla başlayan, hastanede ölümle son bulan süreç ihmaller ve gecikmelerle doludur. Kozinoğlu açık bir biçimde FETÖ'nün hedefiydi. Yurt dışındaki FETÖ okullarının CIA'in casusluk üssü gibi çalıştığını tespit etmiş ve bunları raporlamıştır. FETÖ, bu okulların kapatılmasında Kozinoğlu'nu sorumlu tutuyordu." dedi.

CHP'li Öztürkmen, Kozinoğlu'nun ölümünde şüphe uyandıran noktaların bağlantılarının ele alınmasını talep etti.

Kaynak: AA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Cumhuriyet Halk Partisi, Kaşif Kozinoğlu, Hasan Öztürkmen, Milletvekili, Gaziantep, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Öztürkmen, eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümünün şüpheli olduğunu söyledi - Son Dakika

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