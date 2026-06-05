CHP'li Pala'dan Fosil Yakıtlara Eleştiri - Son Dakika
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CHP'li Pala'dan Fosil Yakıtlara Eleştiri

05.06.2026 11:49
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Kayıhan Pala, Türkiye'nin fosil yakıtları teşvik etmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Dünya fosil yakıtlara karşı tutum alırken Türkiye'nin halen fosil yakıtları teşvik edecek bir tutumla ilerlemesi kabul edilemez." dedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün Dünya Çevre Günü olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin çevre alanındaki performansının hiç iyi olmadığını savundu.

Türkiye'nin, Çevre Performans Endeksine göre 180 ülke arasında 143. sırada olduğunu söyleyen Pala, hava kirliliği konusunda Türkiye'nin 81 ilinin Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaya koyduğu sınır değerleri karşılamadığını iddia etti.

Pala, iklim krizinin sağlığa hem doğrudan hem dolaylı etkileri olduğunu dile getirerek, iklime dayalı bulaşıcı hastalıklarda artışın söz konusu olduğunu söyledi.

İklim krizi konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması gerektiğini ifade eden Pala, iklim krizi konusunda yeni bir perspektife ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Fosil yakıtlar konusunda da değinen Pala, "Dünya fosil yakıtlara karşı tutum alırken Türkiye'nin halen fosil yakıtları teşvik edecek bir tutumla ilerlemesi kabul edilemez. IMF raporlarına baktığımızda fosil yakıt teşviklerinin Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yüzde birinden halen fazla olduğu görülmektedir. Bu kadar yüksek bir teşvik fosil yakıtlar yerine daha iyi enerji kaynaklarına aktarılsa ve Türkiye'de fosil yakıtlardaki istihdam edilen emekçilerin onların hayatlarını da olumsuz etkilemeyecek şekilde istihdamı için harcansa iklim krizine karşı da bir yanıt verilmiş olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kayıhan Pala, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Pala'dan Fosil Yakıtlara Eleştiri - Son Dakika

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