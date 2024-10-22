CHP'li Pala: Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonlandırılmalı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Pala: Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonlandırılmalı

Kayıhan Pala, sağlık skandallarına karşı önlem alınmalı ve sağlık hakkı düzenlemeleri yapılmalıdır.

22.10.2024 18:46
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CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Sağlıkta dönüşüm programından bir an önce vazgeçilmeli. Sağlık hakkına özgü düzenlemeler yapılmalı." dedi.

Pala Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık alanında her geçen gün yeni bir skandalla karşı karşıya kalındığını belirtti.

Yenidoğan çetesi soruşturmasına ilişkin Pala, "Çok uzun bir iddianamesi var. Bilgilere baktığımızda, iki temel sorunun varlığına tanıklık ediyoruz. SGK'nin dolandırılması amacıyla yatması gerekmeyen bebeklerin yatırıldığı, daha kısa sürede çıkarılması gereken bebeklerin uzun zaman yatırıldığı ve hatta yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada bebeklerin ilaçlarının kendilerine verilmeyerek dışarıda, belki de yurt dışında o ilaçların satıldığına ilişkin iddialar var." değerlendirmesinde bulundu.

Pala, soruşturmada yer alan iddiaları yerinde gözlemlemek için İstanbul'da incelemelerde bulunduklarını aktararak, sağlık sisteminde iyi bir izleme ve denetleme mekanizmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kayıhan Pala, yenidoğan çetesinin ayrıntılı olarak araştırılması gerektiğini vurgulayarak, "Yapılması gerekenler; ilk olarak söz konusu çete ayrıntılı olarak araştırılmalı. Tamamı almaları gereken en yüksek cezayı almalılar. Biz de bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sağlıkta dönüşüm programından bir önce vazgeçilmeli. Sağlık hakkına özgü düzenlemeler yapılmalı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Pala: Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonlandırılmalı - Son Dakika

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