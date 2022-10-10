CHP'li Şahin, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP'li Şahin, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe tepki gösterdi

10.10.2022 12:04
CHP'li Şahin, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe tepki gösterdi

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin serbest hekimleri çalışamaz hale getirdiğini öne sürdü.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin serbest hekimleri çalışamaz hale getirdiğini öne sürdü.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının 6 Ekim'de, Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik'te yapılan değişikliği yayımladığını anımsattı.

Yapılan değişiklikle serbest çalışan yaklaşık 7 bin hekimin çalışma alanlarının ortadan kaldırıldığını savunan Şahin, muayenehanesi olan doktorların hastalarını özel hastanelere yatırmasının, ameliyat yapmasının yasaklandığını söyledi. Şahin, "Bu tamamen yasakçı bir zihniyettir ve kabul edilebilecek bir olay değildir." diye konuştu.

Yapılan değişiklik nedeniyle hastaların hekim seçme hakkının, hekimlerin de çalışma özgürlüğünün engellendiğini ileri süren Şahin, "Bu yönetmelik özünde Anayasamızın 48. maddesiyle de çelişmektedir. Sağlık Bakanlığının getirdiği yönetmelik hekimlerin çalışma alanlarını kısıtlamaktadır, hekimlerimizi çalışmaz hale getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Yönetmeliğin hekimlerin yurt dışına gitmesini artıracağını iddia eden Şahin, Sağlık Bakanlığının hekimlere ameliyat yapacakları hastaneleri göstermek zorunda olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Şahin, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe tepki gösterdi - Son Dakika

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