CHP'li Sarı, Halk TV'ye yönelik basın özgürlüğü engelini kabul edilemez buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Sarı, Halk TV'ye yönelik basın özgürlüğü engelini kabul edilemez buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, Meclis'te Halk TV'nin yayın hayatına devam etmesi gerektiğini söyledi. Sarı, basın özgürlüğünün önüne konulan engelin kabul edilemez olduğunu ve kayyum atamalarına karşı olduklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, "Halk TV yayın hayatına devam etmelidir, yayın hayatına son veremezsiniz. Hukuki incelemeler yapılmalıdır ama basın özgürlüğünün önüne koyulan engel kabul edilebilir değildir." dedi.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İktidarın basının sesini kısmak istediğini" öne süren Sarı, Türkiye'nin her sabah yeni hukuksuzluklara uyandığını savundu.

Son dönemde sermaye piyasalarındaki işlemlerin gündemde yer aldığını hatırlatan Sarı, bu iddiaların üzerine gidilmediğini öne sürerek, "Her sabah yeni gündem yaratarak fon skandalını unutturamazsınız." diye konuştu.

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığını anımsatan Sarı, her sorunun çözümünün "kayyum" olmadığını dile getirdi. İktidarı eleştiren Serkan Sarı, şunları kaydetti:

"Kayyum atamalarına karşıyız. Bizi eleştiren basının da özgürlüğünü savunduk, savunmaya devam ediyoruz. Bir televizyon kanalı bizi eleştirebilir, olumsuz haberler yapabilir. Bunların hiçbir önemi yok. Sizi eleştiren yayın kuruluşlarına yönelik bu acımasız tavrınıza bir an evvel son vermeniz gerekmektedir. Halk TV yayın hayatına devam etmelidir, yayın hayatına son veremezsiniz. Hukuki incelemeler yapılmalıdır ama basın özgürlüğünün önüne koyulan engel kabul edilebilir değildir. Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla kayyum değil. İktidarın kayyum uygulamalarını eleştirmeye, emekçilerin yanında durmaya devam edeceğiz."

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü hatırlatan Sarı, teklifin, belirsizlikler taşıdığını iddia etti. CHP'li Sarı, teklifin önlem almaya yönelik düzenlemeler içermediğini savundu.

Denetim görevini yerine getirmeyenlerin sorumluluğunun da araştırılmasını isteyen Sarı, iktidarın fon işlemleriyle ilgili sorulara yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Geçici düzenlemeyle kalıcı güvenin sağlanamayacağını dile getiren Sarı, sermaye piyasalarındaki işlemlerle ilgili tüm sorumluların ortaya çıkarılmasının önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiPolitikaEkonomiKayyumGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Esenyurt’ta can pazarı Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Osimhen Yamal’ı kolundan tutup götürdü Sonrası bomba Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:39
İBB Davası’nda gözler Silivri’de Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:39:21. #.0.3#
SON DAKİKA: CHP'li Sarı, Halk TV'ye yönelik basın özgürlüğü engelini kabul edilemez buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei