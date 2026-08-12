CHP Sözcüsü Sarı: "İmamoğlu’nun CHP’den istifa etmesi şaşırtıcı olmamıştır" - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Sarı: "İmamoğlu’nun CHP’den istifa etmesi şaşırtıcı olmamıştır"

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifa etmesinin şaşırtıcı olmadığını ve geç kalmış bir karar olduğunu söyledi. Sarı, İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle İBB Başkanı olduğunu, başka bir partinin genel başkanına 'Genel Başkanım' diye hitap etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, "Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifa etmesi şaşırtıcı olmamıştır" dedi.

CHP Sözcüsü Sarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifa etmesi şaşırtıcı olmamıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol göstericiliğinde ilçe başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, ardından yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteği ve ısrarı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. Kendisi İstanbul'a aday olmaya cesaret edemediğinde, CHP tüm örgütleriyle arkasında durmuş ve helal oylarla seçilmiştir" ifadelerini kullandı.

" Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi, aslında geç kalmış bir karardır"

İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesinin geç kalmış bir karar olduğunu belirten Sarı, "Son olarak da Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiştir. Bir siyasi partinin üyesiyken başka bir siyasi partinin genel başkanına 'Genel Başkanım' diye hitap etmesi, başka bir partinin kuruluş süreçlerinde yer alması kabul edilemez bir durumdur. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi, aslında geç kalmış bir karardır. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi, temiz ve dürüst siyaset anlayışıyla, kişilerin bireysel kariyer hırslarına bağlı olmadan, köklü tarihi ve güçlü örgütüyle emin adımlarla yoluna devam edecektir" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Müslim Sarı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Sarı: 'İmamoğlu’nun CHP’den istifa etmesi şaşırtıcı olmamıştır' - Son Dakika

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