CHP'li Sarıbal, ekmeklik unda indirim yapılmasını istedi - Son Dakika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ekmeklik unda fiyat indirimi yapılmasını istedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gıda sektörünün ciddi sorun yaşadığını, ham madde fiyatlarının dolara bağlı olarak sürekli değiştiğini, dün itibarıyla birçok fabrikanın satışlarını durdurduğunu söyledi.

Tarım ilacı ve gübre firmalarının da satışlarını durdurduğunu öne süren Sarıbal, "Doğrudan 'satışı durdurduk' demiyorlar, 'fiyatlar belirsiz o yüzden satış yapmıyoruz' diyorlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin buğdayda dışa bağımlı olduğunu savunan Sarıbal, "Buğdayın tonu şu anda 4 bin liraları geçti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2 bin 500 lira açıklamıştı. Kendi çiftçisinden 2 bin 500 liraya alacaktı, dışarıdan 4 bin liraya alıyor." diye konuştu.

Geçen yıl 3 bin 100 lira olan gübrenin tonunun, 10 bin liraya çıktığını, ithal edilen gübrelerin Umman, Fas, Mısır ve İran'dan geldiğini belirten Sarıbal, "Son 19 yılda 21,5 milyar dolarlık gübre ithal etmişiz. Türkiye'nin geldiği hal, kendi üretimimizi bırakıp tamamen dışarıya bağlı kalmamızın bir sonucudur bu." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıbal, fırıncıların ekmeği 2,3 liraya mal edip, 2 liraya sattığını ve zarar ettiğini dile getirerek, hem gübre hem de ekmeklik unda ciddi fiyat indirimleri yapılması gerektiğini vurguladı.