CHP'li Sarıbal: "Türkiye birçok tarım ürününde artık dışa bağımlıdır" - Son Dakika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Türkiye birçok tarım ürününde artık dışa bağımlıdır, çok net ithalatçıdır." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeterliliğinin yüzde 130 olduğunu ifade ettiğini anımsatarak, açıklamalarını eleştirdi.

Toplumun ciddi bir gıda krizi yaşadığını savunan Sarıbal, ithalat rakamlarının da bunu desteklediğini söyledi. AK Parti'nin iktidara geldiği 2003 yılında Türkiye'nin nüfusunun 66,4 milyon olduğunu, bugün ise Türkiye'de 90 milyon insanın yaşadığını dile getiren Sarıbal, tarımda birçok üründe 2003'ün gerisinde olunduğunu öne sürdü.

"Türkiye birçok tarım ürününde artık dışa bağımlıdır, çok net ithalatçıdır." ifadesini kullanan Sarıbal, bunun nedeninin ülkede uygulanan yanlış para politikaları ve Türk lirasının değer kaybetmesi olduğunu söyledi.

Gıda enflasyonunda Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada onuncu sırada olduğunu ifade eden Sarıbal, iktidarın toplumu üretim yerine tüketime yönlendirdiğini, ithalatı temel felsefe edindiğini savundu.