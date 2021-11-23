CHP'li Sarıbal: "Üretim araçlarını ithalata havale ederseniz fiyatları kontrol etme imkanınız olmaz" - Son Dakika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Üretim araçlarını ithalata havale ederseniz fiyatları kontrol etme imkanınız elbette olmaz." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD dolarının 19 yılda 11 kat arttığını, motorin, gübre, ilaç, tohum ve yem fiyatlarında da büyük artışlara şahit olduklarını söyledi.

Bu girdilerin tamamının ithalata bağlı olduğunu ifade eden Sarıbal, "Siz bütün üretim araçlarını ithalata havale ederseniz fiyatları kontrol etme imkanınız elbette olmaz. Koronavirüs döneminde 'Siz ekin, bir karış toprağı bile boş bırakmayın. Gerekirse biz alırız' demişlerdi ama yapmadılar. Patates, soğan, domates, biber, karpuz başta olmak üzere birçok ürün tarlada kaldı. Tarlada 90 kuruşa mal olmuş soğanın şu anda 50 kuruşa alıcısı yok. Çimlendi çöpe atılıyor." dedi.

Sarıbal, dünya genelinde buğday fiyatlarında yüzde 100'ün üzerinde artışın olduğunu ancak Türkiye'de çiftçinin ürettiği buğdayın fiyatının sabit tutulduğunu ileri sürdü.

İktidarın yurt dışından yaptığı her ihalesinde daha yüksek fiyatla buğday aldığını, alınan pahalı buğdayı un ve yem sanayine ucuz fiyattan verdiğini iddia eden Sarıbal, "Pahalı alıp ucuz vererek ithalatçıyı destekleyeceğinize ülkemizin çiftçisine verebilirdiniz. Çiftçisiyle rekabet eden bir model olabilir mi? Tüm çiftçiye bir yılda verdikleri toplam destek, çiftçinin bir yılda çıkan mazot parasına denk geliyor. Destekleme dediğinizin bir amacı olur. Üretim artışına sebep olur, planlamayı ortaya koyar, toplumun gıda ihtiyacını karşılar, çiftçinin zarar etmesini engeller. Yapılan desteklemelerde bunların hiçbiri yok. Tarım ve Orman Bakanı'nın, çiftçinin borçlarından haberi yok galiba. 2002 yılında iktidara geldiklerinde çiftçinin 2,4 milyar bankalara borcu vardı. Kasım ayının başı itibarıyla 152 milyar sadece bankalara borcu var. Bakan'ın bundan haberi var mı? Olmaması mümkün değil var ama bakıyor sadece." ifadelerini kullandı.