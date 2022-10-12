CHP'li Sarıbal: "Yem fiyatları haziran 2023'e kadar sabitlenmeli"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yem fiyatlarının haziran 2023'e kadar sabitlenmesini, yem sektörüne gelecek zamların Hazineden karşılanmasını istedi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, çiftçinin mazot, gübre, tohum ve yem desteği alamadığı için perişan olduğunu savundu.

Cumhuriyet tarihinde hiç görülmediği kadar sağımlık hayvan kesimi yapıldığını, bunun, sütün azalması ve sürdürülebilir hayvan varlığının olmaması anlamına geldiğini belirten Sarıbal, "Süt yoksa peynir, yoğurt ve ayran yok." dedi.

Sarıbal, yeni zamla sütün litresinin 8,5 lira olacağını, bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Küçük üreticilerin, sistemden hızlıca çıkarıldığını savunan Sarıbal, "İktidar yıllarca büyük işletmeleri, endüstriyel tarımı destekledi. Geldiğimiz noktada şirket tarımı çöktü. Süt varlığını da et varlığını da küçük aile işletmeleriyle sürdürebilirsiniz ama bunlar tam tersini yaptılar, endüstriyel tarıma yöneldiler, Türkiye'yi ithalata bağladılar." değerlendirmesini yaptı.

Sarıbal, çözüm önerisi olarak yem fiyatlarının haziran 2023'e kadar sabitlenmesini, yem sektörüne gelecek zamların Hazineden karşılamasını önerdi.