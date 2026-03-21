CHP\'den "Nevruz resmi tatil ilan edilsin" teklifi

21.03.2026 19:20
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesini öngören bir kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifiyle Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da değişiklik yapılarak, 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesini önerdi.

"ASIRLARDIR SÜREN BU GELENEK, BERABERİNDE CİDDİ BİR KÜLTÜREL BİRİKİM SAĞLAMIŞTIR"

Teklifin gerekçesinde şunlar kaydedildi: "Orta Doğu ve Mezopotamya bölgesinde yaşayan halklar, asırlardır mevsimsel dönüşün yaşandığı, doğanın yeniden uyandığı 21 Mart gününü törenlerle, şenliklerle kutlamaktadırlar. Asırlardır süren bu gelenek, beraberinde ciddi bir kültürel birikim sağlamıştır. Orta Doğu ve Mezopotamya halklarının Noruz/Newroz/Nevruz/Navruz, Nowruz, Naurız gibi isimlerle adlandırdığı bu bayram, 'yeni gün' anlamına gelmektedir. Sert kış ikliminin çetinleştirdiği yaşam koşullarından sıyrılıp bahara kavuşmak, halkların doğayla mücadeleden ortak başarıyla çıkışına işaret eder. Kış mevsimi boyunca sert doğa koşullarına karşı verilen mücadeleden başarıyla çıkıp bahara kavuşan halklar, onları bir araya getiren, buluşturan, barıştıran bir ritüel olan Newroz/Nevruz Bayramı'nı tarih boyunca kutlamaya devam etmişlerdir.

"SİMGESEL OLARAK BÜYÜK ANLAM TAŞIMAKTADIR"

21 Mart günü, her türlü husumetin, sıkıntının, karamsarlığın bir kenara bırakıldığı, aydınlık bir gündür. Aynı zamanda bu gün, zalimlere karşı da bir tepki günüdür. Baharları kışa çeviren, insanları kanlı savaş iklimine sürükleyen diktatörlere karşı bir direniş günüdür Nevruz/Newroz.

Türkiye'de etnik aidiyet gözetmeksizin tüm halklar, 21 Mart'ı bir bayram olarak kabul etmektedir. Zira ülkemizde yaşayan halklar da tarih boyunca bu bayramı kutlayagelmişlerdir. Ne yazık ki yakın dönemli siyasal çatışma ortamında bu bayram günü hemen her seferinde yasa dönmüş, kutlamalar yasaklanmış, şenlikler kana bulanmıştır. Özellikle 1990'lı yıllarda ülkemiz, ilkbahara hep kanlı sahnelerle girmiştir. Orta Doğu'daki pek çok ülkede 21 Mart resmi bayram olarak kutlanmaktadır. Ülkemizdeki tüm halkların bayram olarak kutladığı bu günün Türkiye'de de resmi bayram ilan edilmesi, simgesel olarak büyük anlam taşımaktadır. Toplumsal barış ve uzlaşı açısından da bu düzenleme önemli bir adım olacaktır."

Kaynak: ANKA

Nevruz Bayramı, Politika, 21 Mart, Tatil, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • TURGUT ÇELİK TURGUT ÇELİK:
    Sezgin Tanrıkulu nevruz resmi tatil olsun diyorsun ya madem öyle CUMA GÜNÜDE resmi tatil olsun desene 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 19:41:41. #7.13#
