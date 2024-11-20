CHP'li Suiçmez: Çocuk Hakları İhlal Ediliyor

Politika

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayarak, çocukların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir ortamda büyüme haklarını sağlamanın, devletin ve toplumun en temel görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, şair ve yazar Nazım Hikmet'in, Hiroşima'ya atılan atom bombası nedeniyle 12 yaşında kanserden hayatını kaybeden bir çocuk için yazdığı "Kız Çocuğu" şiirini okuyarak başladı.

Bugünün, özellikle savaş, yoksulluk ve sefaletin hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için imzalanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin yıl dönümü ve Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu anımsatan Suiçmez, "Çocukların haklarına dikkati çekmek ve onların daha güzel bir geleceğe sahip olmaları için toplum olarak sorumluluklarımızı yeniden hatırlatmak adına bugün büyük bir fırsattır. Ancak çocuk hakları konusunda karşımızda duran gerçekler içler acısıdır." ifadelerini kullandı.

Çocukları, toplumların en savunmasız bireyleri olarak nitelendiren ve onların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir ortamda büyümelerini sağlamanın, devletin ve toplumun en temel görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Suiçmez, "iktidarın, bu alandaki görevlerini yerine getirmede başarısız olduğunu; çocukların eğitim hakkı, çocuk işçiliği, çocuk istismarı, erken evlilikler, çocukların suça itilmesi ve kayıp çocuklar konusunda vahim bir tabloyla karşı karşıya olduklarını" savundu.

CHP'li Suiçmez, Gazze'de çocukların savaş zulmüyle baş başa kaldığına dikkati çekerek, " İsrail'in Gazze'deki masum sivillere, kadınlara ve çocuklara yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum ve tüm dünyaya İsrail'i durdurmaları için bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Tüm bu gerçekler Çocuk Hakları Günü'nde çocuklarımız için mücadele etmemiz gerektiğini bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır." diye konuştu.