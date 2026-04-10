CHP'li Suiçmez'den ÇAYKUR'a Eleştiri

10.04.2026 18:27
Suiçmez, ÇAYKUR'daki yaş sınırını haksız buldu ve adalet talep etti.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (ÇAYKUR) mevsimlik olarak çalıştırılan ziraat mühendislerine yaş sınırı getirildiğini belirterek, "Aynı işi yapan, aynı sorumluluğu paylaşan ve kuruma aynı şartlarla girmiş meslektaşlar arasında yaşa dayalı bir ayrım yapılması çalışma barışını bozacak niteliktedir." ifadesini kullandı.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı.

ÇAYKUR'un uzun yıllardır mevsimlik olarak ziraat mühendisleriyle çalıştığını belirten Suiçmez, kuruma, sözleşmeli personel olarak geçmek isteyen mühendislere 1 Ocak 2026 itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olması şartı getirildiğini söyledi.

"Kurumun işleyişini en iyi bilen, yetişmiş mühendis kadrosunun büyük bir kısmının sadece doğum yılı nedeniyle sistem dışı bırakılacağını" ileri süren Suiçmez, "Aynı işi yapan, aynı sorumluluğu paylaşan ve kuruma aynı şartlarla girmiş meslektaşlar arasında yaşa dayalı bir ayrım yapılması çalışma barışını bozacak niteliktedir. Bu adaletsiz ve haksız bariyerin derhal kaldırılması, kıdem, tecrübe ve liyakat esas alınarak adil bir düzenleme yapılması gerekmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
