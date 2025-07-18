CHP'li Tahtasız, Maden Düzenlemelerini Eleştirdi - Son Dakika
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Politika

CHP'li Tahtasız, Maden Düzenlemelerini Eleştirdi

18.07.2025 13:53
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Mehmet Tahtasız, maden ruhsatlarının artışına ve köydeki taş ocağı planlarına karşı çıktı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Tahtasız, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 9 gün boyunca aralıksız olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kanunlaştırmak için çalışacağını söyledi.

Türkiye genelinde 2002'ye kadar 1186 maden ruhsatı verildiğini söyleyen Tahtasız, "AKP iktidarının son 15 yılında verilen toplam maden ruhsatı sayısı, 386 bine ulaştı. Son 10 yılda 109 bin 884 hektar orman madencilik faaliyetine açıldı." diye konuştu.

Çorum Sungurlu Karakaya köyüne taş ocağı yapılmasının planlandığını aktaran Tahtasız, "Tabii taş lazımdır ama köyün içinden bu olmaz. Bu köyde maden ocağı açılmasına karşıyız. Onun yerine araştırma yapılmalı, köyümüze, insanımıza, doğamıza zarar vermeyecek şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu taş ocağını açmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Tahtasız, Maden Düzenlemelerini Eleştirdi - Son Dakika

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