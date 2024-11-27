CHP'li Tanal'dan Ovacık Görevlendirmesi Eleştirisi

Politika

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri Bakanlığınca Ovacık Belediye Başkanlığına yapılan görevlendirmenin hukuka aykırı olduğunu savundu.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ovacık Belediyesine yönelik görevlendirmeyi eleştirdi.

Ovacık Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Sarıgül'ün, "ilçede maden aramasına, bu faaliyet için kullanılan maddelerin halkın sağlıklı çevrede yaşama hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle karşı çıktığını" söyleyen Tanal, "Sarıgül'ün susturulması amacıyla terör örgütüyle ilişkilendirildiğini" ileri sürdü.

Soruşturma dosyasına ilişkin bilgiler veren Tanal, "Dünyanın hiçbir ülkesinde terör örgütleri gidip o ülkenin milli servetlerini korumuyor. Terör örgütü aynı zamanda bu ülkenin milli servetlerini tahrip ediyor. O madenler milli servetimiz. Belediye Başkanımızın milli serveti koruma düşüncesi terör örgütleri ile ilişkilendiriliyor. Bu çabanın ödüllendirilmesi gerekirken terör örgütü üzerinden yaftalanarak bölge halkı ve Belediye Başkanımız korkutulmaya çalışılıyor. Hukuka aykırıdır, vatandaşa gözdağıdır, Anayasa'yı ihlal suçu oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tanal, Sarıgül'ün 2012-2013 yıllarında bir cenazeye katılması nedeniyle terör örgütüyle ilişkilendirildiğini söyleyerek, "O dönem çözüm süreci vardı. O süreçte 'Bu tür kamu kurumlarının telkiniyle katılan kişiler hakkında idari, siyasi ve cezai soruşturma yapılamaz.' şeklinde bir kanun TBMM'den geçti." diye konuştu.

Hukukun gereğinin yapılmadığını savunan Tanal, bu olayların planlı olduğunu öne sürdü. Tanal, belediyelere yönelik görevlendirmelerin siyasi mühendislik projeleri olduğunu da iddia etti