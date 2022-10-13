CHP'li Topal: "Sansür yasası çıkarsa, basın mensupları yazamaz duruma gelecek" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Topal: "Sansür yasası çıkarsa, basın mensupları yazamaz duruma gelecek"

13.10.2022 12:06
CHP'li Topal: "Sansür yasası çıkarsa, basın mensupları yazamaz duruma gelecek"

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Sansür yasası çıkarsa, basın mensupları yazamaz duruma gelecek.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Sansür yasası çıkarsa, basın mensupları yazamaz duruma gelecek." dedi.

Topal, Hatay'da gazetecilik yapan Ali Arslan ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Ali Arslan'ın, 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Okan Pirinç'in anmasını takip ettiği sırada gözaltına alındığını ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldığını anlatan Topal, şöyle devam etti:

"Bu, dünyanın neresinde var? Bugün bu sansür yasası çıkarsa sadece o değil, görevini yapan bütün basın mensupları maalesef yazamaz duruma gelecek. O gün o toplantıda elinde kamerasından başka bir şey olmayan Ali Arslan'a ceza veren hakimde hiç vicdan yok mu? Birilerinin talimatlarını yerine getirenler er ya da geç hukuk önünde mutlaka hesabını verecektir."

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop, CHP'li Erbay'ın, Genel Kurulda 'çekiçle cep telefonu kırmasını' değerlendirdi Açıklaması TBMM Başkanı Şentop, CHP'li Erbay'ın, Genel Kurulda 'çekiçle cep telefonu kırmasını' değerlendirdi Açıklaması Van haber: Ali Mahir Başarır: Saray Bile Sizi Bir Noter Olarak Görüyor Van haber: Ali Mahir Başarır: Saray Bile Sizi Bir Noter Olarak Görüyor
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Serkan Topal, Milletvekili, Hatay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Topal: 'Sansür yasası çıkarsa, basın mensupları yazamaz duruma gelecek' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
15:19 Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım...
15:14 Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi
15:09 Başkan ceza aldı! Afyonkarahisar'da AK Partili belediyeye kayyum atandı
15:09 Makyajsız haliyle görüntülenen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'ye destek üstüne destek geldi
14:54 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Dünya savaşı istemiyoruz
14:46 Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden vicdansız anneye 5 ay hapis cezası verildi! Asıl acı haber ise mahkemede verildi
14:25 İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan İranlılar, Ukraynalıları soydu
14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in bir araya geldiği görüşme bitti
14:17 Kürsüde çekiçle telefon kıran CHP'li vekile TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 15:33:47. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Topal: "Sansür yasası çıkarsa, basın mensupları yazamaz duruma gelecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement