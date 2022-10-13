CHP'li Topal: "Sansür yasası çıkarsa, basın mensupları yazamaz duruma gelecek"

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Sansür yasası çıkarsa, basın mensupları yazamaz duruma gelecek." dedi.

Topal, Hatay'da gazetecilik yapan Ali Arslan ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Ali Arslan'ın, 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Okan Pirinç'in anmasını takip ettiği sırada gözaltına alındığını ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldığını anlatan Topal, şöyle devam etti:

"Bu, dünyanın neresinde var? Bugün bu sansür yasası çıkarsa sadece o değil, görevini yapan bütün basın mensupları maalesef yazamaz duruma gelecek. O gün o toplantıda elinde kamerasından başka bir şey olmayan Ali Arslan'a ceza veren hakimde hiç vicdan yok mu? Birilerinin talimatlarını yerine getirenler er ya da geç hukuk önünde mutlaka hesabını verecektir."